Meta, Messenger uygulamasında yapay zeka tarafından üretilen çıkartmaları tanıtacak ve şirketin sosyal uygulamaları için üretken yapay zeka özelliklerine ilk adımını atacak. Açıklama, The Verge'in katıldığı şirket çapında bir toplantı sırasında geldi ve Meta AI yeteneklerinin devam eden genişlemesi ve gelişimi hakkında daha fazla bilgi verdi.

Meta Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmad Al-Dahle, çalışanlarına, kullanıcıların metin istemlerine dayalı çıkartmalar oluşturmasını sağlamak için şirketin görüntü oluşturma modelini kullanmayı planladığını bildirdi. Bu özelliğin dahili testi, genel kullanıma sunulmadan önce başlayacaktır.

Al-Dahle, AI tarafından üretilen çıkartmaların sunduğu potansiyelden duyduğu heyecanı dile getirerek, "Kullanıcılarımız kendilerini ifade etme, kültürel temsiller ve hatta trend alaka düzeyi için sonsuz sayıda seçeneğe sahip olabilir. Ayrıca, en boy oranlarını ayarlamak veya bir görüntüyü tablo benzeri bir görünüme dönüştürmek gibi çeşitli şekillerde görüntüleri dönüştürebilen AI modelleri üzerinde çalışan şirket ile çıkartmaların sadece bir başlangıç ​​olduğunu vurguladı.

Meta, sosyal uygulamalarındaki üretken yapay zeka özelliklerine ek olarak, yapay zeka teknolojisinin derinliklerine iniyor, LLaMA dil modelini geliştiriyor ve yeni bir açık kaynaklı yapay zeka modelini duyuruyor. Bu kapsamlı model, metin, ses, görsel, hareket, termal ve derinlik veri bileşenlerini kapsar. Bu gelişmelerle Meta, yapay zeka aracılarını milyarlarca insana ulaştırmayı ve üretken yapay zeka özelliklerini WhatsApp, Messenger, Facebook ve Instagram dahil olmak üzere kendi platform paketinde kullanıma sunmayı amaçlıyor.

Son teknoloji AI teknolojisini geliştirme ve entegre etme yarışı yoğunlaştıkça, AppMaster.io gibi no-code platformlar, yazılım geliştirmede verimliliği ve ölçeklenebilirliği artırmanın etkili bir yolu olarak ilgi gördü. AppMaster tarafından sunulan kodsuz tasarım araçları, kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan görsel olarak çekici ve güçlü uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmalarını sağlar. AI ve uygulama geliştirmedeki yenilikler büyümeye devam ettikçe, AppMaster ve Meta gibi platformlar, kullanıcı deneyimi ve kullanım kolaylığına odaklanan yeni bir teknolojik gelişmeler çağını başlatmaya hazırlanıyor.