Meta 将在其Messenger应用程序中引入人工智能生成的贴纸，这标志着该公司首次在其社交应用程序中尝试生成人工智能功能。这一消息是在The Verge参加的一次全公司会议上披露的，使人们进一步了解了 ，该公司正在扩大和发展其人工智能能力。Meta

Meta 的人工智能副总裁Ahmad Al-Dahle告诉员工，该公司计划利用其图像生成模型，使用户能够根据文本提示创建贴纸。在向公众提供这一功能之前，将开始对其进行内部测试。

Al-Dahle对人工智能生成的贴纸所提供的潜力表示兴奋，他说："我们的用户可以有无限多的选择来表达自我，表现文化，甚至与潮流相关。他还强调，贴纸只是一个开始，该公司正在开发能够以各种方式改造图像的人工智能模型，如调整长宽比或将图像转换为类似绘画的外观。

除了其社交应用内的生成性人工智能功能，Meta ，一直在深入研究人工智能技术，开发了LLaMA语言模型，并宣布了一个新的开源人工智能模型。这个综合模型包含了文本、音频、视觉、运动、热能和深度数据组件。通过这些进展，Meta ，旨在将人工智能代理带给数十亿人，并在其平台套件中推出生成性人工智能功能，包括WhatsApp、Messenger、Facebook和Instagram。

随着开发和整合尖端人工智能技术的竞争加剧，no-code 平台，如AppMaster.io，作为提高软件开发效率和可扩展性的有效手段，已经获得了吸引力。AppMaster 提供的无代码设计工具使用户能够快速创建具有视觉吸引力和强大功能的应用程序，而无需编写一行代码。随着人工智能和应用程序开发的创新继续增长，AppMaster 和Meta 等平台准备迎来一个以用户体验和易用性为中心的技术进步的新时代。