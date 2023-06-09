تم تعيين Meta لتقديم الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة AI في تطبيق Messenger الخاص بها ، مما يمثل أول غزوة للشركة في ميزات AI التوليدية لتطبيقاتها الاجتماعية. جاء الكشف خلال اجتماع على مستوى الشركة حضرته The Verge ، مما أعطى نظرة ثاقبة على التوسع المستمر لشركة Meta وتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

أبلغ أحمد الدحل ، نائب رئيس Meta للذكاء الاصطناعي ، الموظفين أن الشركة تخطط للاستفادة من نموذج إنشاء الصور الخاص بها لتمكين المستخدمين من إنشاء ملصقات بناءً على المطالبات النصية. سيبدأ الاختبار الداخلي لهذه الميزة قبل أن تصبح متاحة لعامة الناس.

أعرب الدهل عن سعادته بالإمكانيات التي توفرها الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، قائلاً: يمكن لمستخدمينا الحصول على خيارات أكثر بلا حدود للتعبير عن الذات ، والتمثيلات الثقافية ، وحتى صلة الاتجاه. كما أكد أن الملصقات هي البداية فقط ، حيث تعمل الشركة على نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل الصور بطرق مختلفة ، مثل تعديل نسب العرض إلى الارتفاع أو تحويل الصورة إلى مظهر يشبه اللوحة.

بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية في تطبيقاتها الاجتماعية ، تتعمق Meta في تقنية الذكاء الاصطناعي ، وتطور نموذج لغة LLaMA وتعلن عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. يشتمل هذا النموذج الشامل على مكونات بيانات نصية وصوتية ومرئية وحركة وحرارية وعمق. مع هذه التطورات ، تهدف Meta إلى جلب وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى مليارات الأشخاص وطرح ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية عبر مجموعة منصاتها ، بما في ذلك WhatsApp و Messenger و Facebook و Instagram.

مع اشتداد السباق لتطوير ودمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة ، اكتسبت المنصات no-code ، مثل AppMaster.io ، قوة دفع كوسيلة فعالة لتعزيز الكفاءة وقابلية التوسع في تطوير البرمجيات. تعمل أدوات التصميم بدون رمز التي تقدمها AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية وجذابة بصريًا بسرعة ، كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مع استمرار نمو الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات ، تستعد منصات مثل AppMaster و Meta للدخول في عصر جديد من التطورات التكنولوجية التي تركز على تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام.