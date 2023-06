Meta wird KI-generierte Sticker in seiner Messenger-App einführen. Dies ist der erste Vorstoß des Unternehmens in generative KI-Funktionen für seine sozialen Anwendungen. Die Enthüllung erfolgte während eines unternehmensweiten Treffens, an dem The Verge teilnahm, und gab weitere Einblicke in die laufende Expansion und Entwicklung der KI-Fähigkeiten von Meta.

Ahmad Al-Dahle, Meta's Vice President of AI, informierte die Mitarbeiter, dass das Unternehmen plant, sein Modell zur Bilderzeugung zu nutzen, um es den Nutzern zu ermöglichen, Sticker auf der Grundlage von Textanweisungen zu erstellen. Diese Funktion wird zunächst intern getestet, bevor sie der Allgemeinheit zur Verfügung steht.

Al-Dahle zeigte sich begeistert von den Möglichkeiten, die KI-generierte Sticker bieten: " Unsere Nutzer haben unendlich viele Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken, ihre Kultur zu repräsentieren und sogar Trends zu erkennen. Er betonte auch, dass Sticker erst der Anfang sind. Das Unternehmen arbeitet an KI-Modellen, die in der Lage sind, Bilder auf verschiedene Weise umzuwandeln, z. B. durch die Anpassung von Seitenverhältnissen oder die Umwandlung eines Bildes in ein gemäldeähnliches Aussehen.

Zusätzlich zu den generativen KI-Funktionen in seinen sozialen Apps hat Meta die KI-Technologie weiter vertieft und das LLaMA-Sprachmodell entwickelt sowie ein neues Open-Source-KI-Modell angekündigt. Dieses umfassende Modell umfasst Text-, Audio-, Bild-, Bewegungs-, Wärme- und Tiefendatenkomponenten. Mit diesen Fortschritten zielt Meta darauf ab, KI-Agenten für Milliarden von Menschen verfügbar zu machen und generative KI-Funktionen auf allen seinen Plattformen, einschließlich WhatsApp, Messenger, Facebook und Instagram, einzuführen.

