Meta está pronta para introduzir adesivos gerados por IA em seu aplicativo Messenger, marcando a primeira incursão da empresa em recursos de IA generativa para seus aplicativos sociais. A divulgação ocorreu durante uma reunião em toda a empresa com a participação do The Verge, dando mais informações sobre Meta's expansão contínua e desenvolvimento de seus recursos de IA.

Ahmad Al-Dahle, vice-presidente de IA do Meta, informou os funcionários de que a empresa planeia utilizar o seu modelo de geração de imagens para permitir que os utilizadores criem autocolantes com base em instruções de texto. Esta funcionalidade será testada internamente antes de ser disponibilizada ao público em geral.

Al-Dahle mostrou-se entusiasmado com o potencial oferecido pelos autocolantes gerados por IA, afirmando: " Os nossos utilizadores podem ter infinitamente mais opções de auto-expressão, representações culturais e até de relevância para as tendências. Ele também enfatizou que os adesivos são apenas o começo, com a empresa trabalhando em modelos de IA capazes de transformar imagens de várias maneiras, como ajustar proporções ou converter uma imagem em uma aparência de pintura.

Para além das funcionalidades de IA generativa nas suas aplicações sociais, o Meta tem vindo a aprofundar a tecnologia de IA, desenvolvendo o modelo de linguagem LLaMA e anunciando um novo modelo de IA de código aberto. Este modelo abrangente engloba componentes de dados de texto, áudio, visuais, de movimento, térmicos e de profundidade. Com estes avanços, a Meta pretende levar os agentes de IA a milhares de milhões de pessoas e implementar funcionalidades de IA generativa no seu conjunto de plataformas, incluindo o WhatsApp, o Messenger, o Facebook e o Instagram.

