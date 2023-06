Meta sta per introdurre adesivi generati dall'intelligenza artificiale nella sua applicazione Messenger, segnando la prima incursione dell'azienda nelle funzioni di intelligenza artificiale generativa per le sue applicazioni sociali. La rivelazione è avvenuta nel corso di una riunione aziendale a cui ha partecipato The Verge, che ha fornito ulteriori informazioni sulla continua espansione di Meta e sullo sviluppo delle sue capacità di intelligenza artificiale.

Ahmad Al-Dahle, vicepresidente del settore AI di Meta, ha informato i dipendenti che l'azienda intende utilizzare il suo modello di generazione di immagini per consentire agli utenti di creare adesivi sulla base di suggerimenti testuali. Questa funzione verrà testata internamente prima di essere resa disponibile al pubblico.

Al-Dahle si è detto entusiasta del potenziale offerto dagli adesivi generati dall'intelligenza artificiale, affermando: " I nostri utenti possono disporre di un numero infinitamente maggiore di opzioni per l'espressione di sé, le rappresentazioni culturali e persino la rilevanza delle tendenze". Ha inoltre sottolineato che gli adesivi sono solo l'inizio: l'azienda sta lavorando a modelli di intelligenza artificiale in grado di trasformare le immagini in vari modi, ad esempio regolando i rapporti di aspetto o convertendo un'immagine in un aspetto simile a un dipinto.

Oltre alle funzioni di IA generativa all'interno delle sue app social, Meta ha approfondito la tecnologia dell'IA, sviluppando il modello linguistico LLaMA e annunciando un nuovo modello di IA open-source. Questo modello completo comprende componenti di dati testuali, audio, visivi, di movimento, termici e di profondità. Grazie a questi progressi, Meta mira a portare gli agenti di intelligenza artificiale a miliardi di persone e a introdurre funzioni di intelligenza artificiale generativa in tutta la sua suite di piattaforme, tra cui WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram.

