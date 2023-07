La branche "business intelligence" d'Amazon, Amazon QuickSight, est sur le point de bénéficier d'améliorations significatives grâce à l'intégration d'une intelligence artificielle (IA) générative révolutionnaire. Ce dernier développement a été dévoilé lors de l'AWS Summit de New York, suscitant l'enthousiasme de l'industrie technologique.

QuickSight, réputé pour ses excellents services d'analyse commerciale, générera bientôt des images de manière autonome. Il suivra des instructions formulées en langage courant pour affiner et formater ces visuels et effectuer des calculs sans nécessiter de syntaxe structurée ou prédéfinie.

Les utilisateurs remarqueront l'apparition d'un bouton déroulant distinct intitulé "Ask Q" sur le tableau de bord principal de QuickSight. Cette fonction invite les utilisateurs à spécifier le type de données qu'ils souhaitent visualiser, en utilisant le langage courant. Par exemple, ils peuvent demander des visuels représentant les "principaux clients" ou les "ventes de chaussures", ou encore entrer dans les détails, comme "les ventes de chaussures à San Antonio en 2020, détaillées par mois".

Après la génération d'un visuel, QuickSight offre aux utilisateurs la possibilité de l'affiner davantage avant de l'incorporer dans un tableau de bord. Cette action peut impliquer l'application de filtres spécifiques ou la modification de paramètres dans une certaine direction.

La fonction "Build for me" (Construire pour moi) est une autre nouveauté intéressante de QuickSight. Cette fonction permet aux utilisateurs de bricoler des éléments de tableau de bord et de rapport à l'aide de commandes familières. Après avoir sélectionné un visuel et cliqué sur le bouton "Build for me", il suffit de taper une commande, telle que "convertir en graphique à barres" ou "modifier l'axe de la date en incréments mensuels", et l'IA générative de QuickSight se charge de remodeler l'élément sélectionné.

Amazon explique en outre que la nouvelle IA générative de QuickSight est en passe de créer des calculs. En cliquant sur "Ask Q" et en spécifiant un calcul, les utilisateurs peuvent obtenir la syntaxe de l'expression correspondante, ce qui leur permet de gagner un temps précieux sans avoir à chercher la bonne syntaxe.

L'IA générative aura également la capacité de "composer" des histoires. Selon Amazon, ces histoires dans QuickSight constitueront une nouvelle méthode de partage de "récits graphiques", générés à l'aide d'invites en langage naturel. Pour créer une histoire dans QuickSight, il faut sélectionner le bouton "Créer une histoire", situé sur le tableau de bord d'accueil ou le tableau d'épingles, et fournir une brève description. Par la suite, QuickSight intègre des visuels provenant de tableaux de bord pertinents ainsi que des résumés textuels, des élaborations et des analyses de données, y compris leur pertinence par rapport à des questions commerciales générales telles que l'acquisition de nouveaux clients et la minimisation du taux de désabonnement.

Les histoires générées peuvent être personnalisées à l'aide d'une combinaison de fonctionnalités basées sur le clic et de choix génératifs alimentés par l'IA. Les utilisateurs peuvent effectuer des actions telles que l'importation d'une image depuis leur bureau, des modifications de formatage et l'ajout de lignes de texte individuelles. Le nouvel "éditeur génératif" de QuickSight peut apporter des modifications plus complètes, comme changer le ton de l'histoire, raccourcir ou rallonger des sections, introduire des acronymes et des termes spécifiques à leur organisation ou transformer de longs paragraphes en une forme de puce digeste.

Les utilisateurs peuvent partager ces histoires avec leurs collègues aficionados de QuickSight, sous réserve des règles de gouvernance des données dans les rapports et les tableaux de bord. Cette fonctionnalité intelligente s'aligne sur les tendances des plateformes low-code/no-code de pointe comme AppMaster. AppMaster exploite des outils alimentés par l'IA et des interfaces visuelles simples pour accélérer le processus de développement, créant des applications transparentes pour les entreprises sans les complexités du codage traditionnel. Le développement "low-code" et "no-code" est devenu un outil puissant pour les entrepreneurs et les développeurs, permettant des solutions rapides et efficaces grâce à la puissance de l'IA, comme le montre la mise à jour d'Amazon QuickSight.