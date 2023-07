Il ramo di business intelligence di Amazon, Amazon QuickSight, è pronto a ricevere miglioramenti significativi con l'integrazione di un'intelligenza artificiale generativa (AI) all'avanguardia. Quest'ultimo sviluppo è stato presentato in occasione dell'AWS Summit di New York, suscitando un'ondata di entusiasmo nel settore tecnologico.

QuickSight, noto per i suoi eccellenti servizi di analisi aziendale, genererà presto immagini in modo indipendente. Seguirà istruzioni formulate nel linguaggio di tutti i giorni per mettere a punto e formattare queste immagini e creare calcoli senza richiedere alcuna sintassi strutturata o predefinita.

Gli utenti noteranno che nella dashboard principale di QuickSight è comparso un pulsante a discesa con la dicitura "Ask Q". Questa funzione invita gli utenti a specificare il tipo di dati che desiderano visualizzare, utilizzando il linguaggio comune. Ad esempio, si possono richiedere visualizzazioni che rappresentino i "clienti principali" o le "vendite di scarpe", oppure si può scendere in dettagli come "le vendite di scarpe a San Antonio nel 2020, suddivise per mese".

Dopo aver generato una visualizzazione, QuickSight offre agli utenti l'opportunità di perfezionarla ulteriormente prima di incorporarla in un dashboard. Questa azione può comportare l'applicazione di filtri specifici o la modifica delle metriche in una determinata direzione.

Un'altra interessante aggiunta a QuickSight è la funzione "Build for me". Questa funzione consente agli utenti di manipolare gli elementi del dashboard e dei report utilizzando comandi colloquiali. Una volta selezionato un elemento visivo e cliccato sul pulsante "Costruisci per me", si può semplicemente digitare un comando, come "convertire in un grafico a barre" o "modificare l'asse della data in incrementi mensili", e l'intelligenza artificiale generativa di QuickSight si fa strada per modificare l'elemento selezionato.

Amazon spiega inoltre che la nuova IA generativa di QuickSight è in grado di creare calcoli. Facendo clic su "Ask Q" e specificando un calcolo, gli utenti possono ottenere la sintassi dell'espressione corrispondente, risparmiando tempo prezioso senza dover cercare la sintassi giusta.

L'intelligenza artificiale generativa avrà anche la capacità di "comporre" le Storie. Secondo Amazon, queste Storie in QuickSight serviranno come metodo innovativo per condividere "narrazioni grafiche", generate tramite suggerimenti in linguaggio naturale. Per creare una storia in QuickSight è necessario selezionare il pulsante "Crea storia", situato nella dashboard o nella bacheca, e fornire una breve descrizione. Successivamente, QuickSight integra le immagini dei dashboard pertinenti con riassunti, elaborazioni e analisi dei dati basati sul testo, compresa la loro rilevanza per questioni aziendali di ampio respiro, come l'acquisizione di nuovi clienti e la riduzione al minimo del tasso di abbandono.

Le Storie generate possono essere personalizzate utilizzando una combinazione di funzionalità basate su clic e scelte generative basate sull'intelligenza artificiale. Gli utenti possono eseguire azioni come importare un'immagine dal proprio desktop, modificare la formattazione e aggiungere singole righe di testo. Il nuovo "editor generativo" di QuickSight può avviare modifiche più complete, come alterare il tono della storia, accorciare o allungare le sezioni, introdurre acronimi e termini specifici per l'organizzazione o trasformare lunghi paragrafi in una forma di elenchi puntati di facile comprensione.

Gli utenti possono condividere queste Storie con gli altri appassionati di QuickSight, nel rispetto delle norme sulla governance dei dati, all'interno di report e dashboard. Questa funzione intelligente è in linea con le tendenze delle piattaforme all'avanguardia low-code/no-code come AppMaster. AppMaster sfrutta strumenti basati sull'intelligenza artificiale e semplici interfacce visive per accelerare il processo di sviluppo, creando applicazioni senza soluzione di continuità per le aziende senza le complessità della codifica tradizionale. Lo sviluppo low-code e no-code è emerso come un potente strumento per gli imprenditori e gli sviluppatori, consentendo soluzioni rapide ed efficienti con la potenza dell'IA, come quella vista nell'aggiornamento di Amazon QuickSight.