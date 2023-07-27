亚马逊（Amazon）的商业智能部门Amazon QuickSight 将通过整合开创性的生成人工智能（AI）获得重大提升。这一最新进展是在 AWS 纽约峰会上公布的，在科技行业激起了涟漪。

QuickSight以其出色的商业分析服务而闻名，不久将独立生成视觉效果。它将按照以日常语言表述的指令，对这些视觉效果进行微调和格式化，并在不需要任何结构化或预定义语法的情况下进行计算。

用户会发现，QuickSight 的主仪表板上出现了一个标有 "Ask Q "的下拉按钮。该功能可让用户使用普通话指定他们希望可视化的数据类型。例如，他们可以要求显示 "顶级客户 "或 "鞋类销售额 "的可视化数据，也可以要求更详细的数据，如 "2020 年圣安东尼奥的鞋类销售额，按月逐项显示"。

在生成可视化信息后，QuickSight 会为用户提供进一步完善的机会，然后再将其纳入仪表板。这一操作可能涉及应用特定的过滤器或将指标朝某个方向进行修改。

QuickSight 的另一个令人兴奋的新增功能是 "为我构建 "功能。该功能允许用户使用口语化的命令来修补仪表盘和报告元素。一旦用户选择了一个可视化元素并点击了 "为我构建 "按钮，他们只需键入一个命令，如 "转换成柱形图 "或 "将日期轴改为每月增量"，QuickSight 的生成式人工智能就会对所选元素进行彻底改造。

亚马逊进一步解释说，QuickSight 全新的生成式人工智能正在按部就班地进行计算。通过点击 "Ask Q "并指定计算，用户可以获得相应的表达式语法，最终节省宝贵的时间，而无需搜索正确的语法。

生成式人工智能还将具备 "撰写 "故事的能力。按照亚马逊的说法，QuickSight 中的这些 "故事 "将成为一种通过自然语言提示生成的 "图形叙事 "的新颖分享方式。在QuickSight中创建一个故事，需要选择位于主仪表板或针板上的 "创建故事 "按钮，并提供一个简短的描述。随后，QuickSight 将相关仪表盘的视觉效果与基于文本的摘要、阐述和数据分析整合在一起，包括其与新客户获取和客户流失率最小化等广泛业务问题的相关性。

生成的 "故事 "可通过点击式功能和人工智能生成式选择相结合的方式进行定制。用户可以执行从桌面导入图片、格式修改和补充个别文本行等操作。QuickSight 中新颖的 "生成式编辑器 "可以进行更全面的修改，如改变故事的基调、缩短或延长章节、引入缩略词和组织专用术语，或将长段落转化为易于理解的子弹形式。

用户可以与其他 QuickSight 爱好者分享这些故事，但须遵守报告和仪表板中的数据管理规定。这一智能功能与AppMaster 等尖端低代码/no-code 平台的发展趋势相吻合。AppMaster 利用人工智能驱动的工具和简单的可视化界面来加快开发过程，为企业创建无缝应用程序，而无需进行复杂的传统编码。低代码和无代码开发已成为企业家和开发人员的有力工具，借助人工智能的力量实现了快速高效的解决方案，如亚马逊 QuickSight 的升级版。