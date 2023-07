La rama de inteligencia empresarial de Amazon, Amazon QuickSight, está a punto de obtener mejoras significativas con la integración de la innovadora inteligencia artificial generativa (IA). Este último avance se dio a conocer en el AWS Summit de Nueva York, lo que provocó un gran revuelo en el sector tecnológico.

QuickSight, conocido por sus excelentes servicios de análisis empresarial, pronto generará imágenes de forma autónoma. Seguirá instrucciones redactadas en lenguaje cotidiano para ajustar y dar formato a estas imágenes y realizar cálculos sin necesidad de una sintaxis estructurada o predefinida.

Los usuarios observarán que en el panel principal de QuickSight aparece un botón desplegable con la etiqueta "Ask Q". Esta función invita a los usuarios a especificar el tipo de datos que desean visualizar, utilizando la jerga común. Por ejemplo, pueden solicitar visualizaciones que representen a los "principales clientes" o las "ventas de zapatos", o pueden entrar en más detalles como "ventas de zapatos en San Antonio durante 2020, desglosadas por mes".

Tras la generación de un visual, QuickSight ofrece a los usuarios la oportunidad de refinarlo aún más antes de incorporarlo a un cuadro de mando. Esta acción puede implicar la aplicación de filtros específicos o la alteración de las métricas en una dirección determinada.

Otra novedad interesante de QuickSight es la función "Build for me". Esta función permite a los usuarios jugar con los elementos de los cuadros de mando y los informes utilizando comandos coloquiales. Una vez seleccionado un elemento visual y pulsado el botón "Build for me", basta con escribir un comando, como "convertir en un gráfico de barras" o "modificar el eje de fechas en incrementos mensuales", y la IA generativa de QuickSight se encarga de revisar el elemento seleccionado.

Amazon explica además que la nueva IA generativa de QuickSight se encamina a crear cálculos. Al hacer clic en "Ask Q" y especificar un cálculo, los usuarios pueden obtener la sintaxis de expresión correspondiente, lo que en última instancia ahorra un tiempo valioso sin necesidad de buscar la sintaxis correcta.

La IA generativa también tendrá la capacidad de "componer" Historias. Según Amazon, estas historias en QuickSight servirán como un novedoso método para compartir "narraciones gráficas" generadas a través de mensajes en lenguaje natural. Para crear una historia en QuickSight hay que seleccionar el botón "Crear historia", situado en el panel de inicio o en el tablón de anuncios, y proporcionar una breve descripción. A continuación, QuickSight integra elementos visuales de los cuadros de mando pertinentes junto con resúmenes basados en texto, elaboraciones y análisis de datos, incluida su relevancia para cuestiones empresariales generales como la captación de nuevos clientes y la minimización de la pérdida de clientes.

Las Historias generadas pueden personalizarse mediante una combinación de funcionalidades basadas en clics y opciones generativas impulsadas por IA. Los usuarios pueden realizar acciones como importar una imagen de su escritorio, modificar el formato y añadir líneas de texto individuales. El novedoso "editor generativo" de QuickSight puede iniciar modificaciones más exhaustivas, como alterar el tono de la historia, acortar o alargar secciones e introducir acrónimos y términos específicos de su organización o transformar párrafos largos en viñetas digeribles.

Los usuarios pueden compartir estas Historias con sus compañeros aficionados a QuickSight, con sujeción a las normas de gobernanza de datos dentro de los informes y cuadros de mando. Esta función inteligente está en consonancia con las tendencias de las plataformas low-code/no-code de vanguardia, como AppMaster. AppMaster aprovecha las herramientas impulsadas por IA y las sencillas interfaces visuales para agilizar el proceso de desarrollo, creando aplicaciones fluidas para las empresas sin las complejidades de la codificación tradicional. El desarrollo de bajo código y sin código se ha convertido en una poderosa herramienta para empresarios y desarrolladores por igual, que permite soluciones rápidas y eficientes con el poder de la IA, como se ve en la actualización de Amazon QuickSight.