O braço de business intelligence da Amazon, Amazon QuickSight, está pronto para obter melhorias significativas com a integração da inovadora inteligência artificial (IA) generativa. Este último desenvolvimento foi revelado na Cimeira AWS de Nova Iorque, provocando uma onda de entusiasmo na indústria tecnológica.

O QuickSight, conhecido pelos seus excelentes serviços de análise empresarial, irá em breve gerar imagens de forma autónoma. Seguirá instruções redigidas em linguagem corrente para afinar e formatar estas imagens e elaborar cálculos sem necessitar de qualquer sintaxe estruturada ou predefinida.

Os utilizadores irão reparar num botão suspenso distinto denominado "Perguntar Q" que aparece no painel principal do QuickSight. Esta funcionalidade convida os utilizadores a especificar o tipo de dados que pretendem visualizar, utilizando o vernáculo comum. Por exemplo, podem solicitar imagens que representem "os principais clientes" ou "vendas de sapatos", ou podem entrar em mais pormenores como "vendas de sapatos em San Antonio durante 2020, discriminadas por mês".

Após a criação de um elemento visual, o QuickSight oferece aos utilizadores a oportunidade de o aperfeiçoar ainda mais antes de o incorporar num painel de controlo. Esta ação pode envolver a aplicação de filtros específicos ou a alteração de métricas numa determinada direção.

Outra adição interessante ao QuickSight é a função "Construir para mim". Esta funcionalidade permite que os utilizadores mexam nos elementos do painel e do relatório utilizando comandos coloquiais. Depois de seleccionarem um elemento visual e clicarem no botão "Build for me", podem simplesmente escrever um comando, como "converter num gráfico de barras" ou "alterar o eixo das datas em incrementos mensais", e a IA generativa do QuickSight abre caminho para reformular o elemento selecionado.

A Amazon explica ainda que a nova IA generativa do QuickSight está no bom caminho para criar cálculos. Ao clicar em "Perguntar Q" e especificar um cálculo, os utilizadores podem obter a sintaxe de expressão correspondente, poupando tempo valioso sem a necessidade de procurar a sintaxe certa.

A IA generativa também terá a capacidade de "compor" Histórias. De acordo com a Amazon, estas Histórias no QuickSight servirão como um novo método de partilha de "narrativas gráficas", geradas através de comandos de linguagem natural. Para criar uma história no QuickSight, é necessário selecionar o botão "Criar história", situado no painel de controlo ou no pinboard, e fornecer uma breve descrição. Subsequentemente, o QuickSight integra imagens de dashboards relevantes, juntamente com resumos baseados em texto, elaborações e análises de dados, incluindo a sua relevância para questões comerciais gerais, como a aquisição de novos clientes e a minimização da rotatividade de clientes.

As Histórias geradas podem ser personalizadas utilizando uma combinação de funcionalidades baseadas em cliques e escolhas geradas por IA. Os utilizadores podem realizar acções como a importação de uma imagem do seu ambiente de trabalho, alterações de formatação e linhas de texto individuais suplementares. O novo 'editor generativo' do QuickSight pode iniciar modificações mais abrangentes, como alterar o tom da história, encurtar ou alongar secções e introduzir acrónimos e termos específicos da sua organização ou transformar parágrafos longos num formato de marcador digerível.

Os utilizadores podem partilhar estas histórias com os seus colegas aficionados do QuickSight, sujeitos aos regulamentos de gestão de dados nos relatórios e painéis de controlo. Esta funcionalidade inteligente alinha-se com as tendências das plataformas low-code/no-code de ponta, como a AppMaster. AppMaster utiliza ferramentas alimentadas por IA e interfaces visuais simples para acelerar o processo de desenvolvimento, criando aplicações perfeitas para empresas sem as complexidades da codificação tradicional. O desenvolvimento low-code e no-code surgiu como uma ferramenta poderosa para empresários e programadores, permitindo soluções rápidas e eficientes com o poder da IA, tal como se vê no Amazon QuickSight atualizado.