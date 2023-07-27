Amazon'un iş zekası kolu Amazon QuickSight, çığır açan üretken yapay zekanın (AI) entegrasyonuyla önemli geliştirmeler elde etmeye hazırlanıyor. Bu son gelişme, teknoloji endüstrisinde heyecan dalgaları göndererek AWS Zirvesi New York'ta tanıtıldı.

Mükemmel iş analitiği hizmetleriyle tanınan QuickSight, yakında bağımsız olarak görseller oluşturacak. Herhangi bir yapılandırılmış veya önceden tanımlanmış sözdizimi gerektirmeden bu görsellere ince ayar yapmak ve biçimlendirmek ve hesaplamalar yapmak için günlük dilde ifade edilen talimatları izleyecektir.

Kullanıcılar, ana QuickSight kontrol panelinde 'Soru Sor' etiketli ayrı bir açılır düğmenin göründüğünü fark edeceklerdir. Bu özellik, kullanıcıları ortak dili kullanarak görselleştirmek istedikleri veri türünü belirlemeye davet eder. Örneğin, "en iyi müşterileri" veya "ayakkabı satışlarını" temsil eden görseller talep edebilir veya "2020'de San Antonio'da aylara göre listelenmiş ayakkabı satışları" gibi daha fazla ayrıntıya girebilirler.

Bir görselin oluşturulmasının ardından QuickSight, kullanıcılara görseli bir panoya dahil etmeden önce daha da iyileştirme fırsatı sunar. Bu eylem, belirli filtrelerin uygulanmasını veya metriklerin belirli bir yönde değiştirilmesini içerebilir.

QuickSight'a bir başka heyecan verici ekleme de 'Benim için oluştur' işlevidir. Bu özellik, kullanıcıların günlük konuşma komutlarını kullanarak pano ve rapor öğeleriyle oynamasına olanak tanır. Bir görsel seçtikten ve "Benim için oluştur" düğmesine tıkladıktan sonra, "çubuk grafiğe dönüştür" veya "tarih eksenini aylık artışlara dönüştür" gibi bir komut yazmaları yeterlidir ve QuickSight'ın üretken AI bölmeleri seçilen öğeyi elden geçirmenin yolu.

Amazon ayrıca, QuickSight'ın yeni üretken yapay zekasının hesaplamalar oluşturmak için yolda olduğunu açıklıyor. Kullanıcılar 'Soru Sor' seçeneğini tıklatarak ve bir hesaplama belirterek ilgili ifade sözdizimini elde edebilir ve sonuç olarak doğru sözdizimini aramaya gerek kalmadan değerli zamandan tasarruf edebilir.

Üretken yapay zeka, Hikayeleri 'oluşturma' yeteneğine de sahip olacak. Amazon'a göre, QuickSight'taki bu Hikayeler, doğal dil komutlarıyla oluşturulan 'grafik anlatıları' paylaşmanın yeni bir yöntemi olarak hizmet edecek. QuickSight'ta bir Hikaye Oluşturmak, ana panoda veya panoda bulunan 'Hikaye Oluştur' düğmesini seçmeyi ve kısa bir açıklama sağlamayı içerir. Ardından QuickSight, yeni müşteri edinme ve müşteri kaybını en aza indirme gibi geniş iş konularıyla ilgisi dahil olmak üzere metin tabanlı özetler, ayrıntılar ve veri analizlerinin yanı sıra ilgili panolardan gelen görselleri entegre eder.

Oluşturulan Hikayeler, tıklamaya dayalı işlevler ve üretken yapay zeka destekli seçimlerin bir kombinasyonu kullanılarak özelleştirilebilir. Kullanıcılar, masaüstünden bir görüntüyü içe aktarma, değişiklikleri biçimlendirme ve ek tek tek metin satırları gibi işlemleri gerçekleştirebilir. QuickSight'taki yeni 'generatif editör', hikayenin tonunu değiştirmek, bölümleri kısaltmak veya uzatmak ve organizasyonlarına özel kısaltmalar ve terimler eklemek veya uzun paragrafları sindirilebilir bir madde işareti biçimine dönüştürmek gibi daha kapsamlı değişiklikler başlatabilir.

Kullanıcılar bu Hikayeleri, raporlar ve panolardaki veri yönetimi düzenlemelerine tabi olarak QuickSight meraklıları arkadaşlarıyla paylaşabilir. Bu akıllı özellik, AppMaster gibi son teknoloji düşük kodlu/ no-code platformlardaki trendlerle uyumludur. AppMaster, geliştirme sürecini hızlandırmak için AI destekli araçlardan ve basit görsel arayüzlerden yararlanarak geleneksel kodlamanın karmaşıklığı olmadan işletmeler için sorunsuz uygulamalar oluşturur. Düşük kodlu ve kodsuz geliştirme, hem girişimciler hem de geliştiriciler için güçlü bir araç olarak ortaya çıktı ve güncellenmiş Amazon QuickSight'ta görüldüğü gibi yapay zekanın gücüyle hızlı ve verimli çözümler sağladı.