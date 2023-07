De business intelligence-tak van Amazon, Amazon QuickSight, is klaar om aanzienlijke verbeteringen te krijgen met de integratie van baanbrekende generatieve kunstmatige intelligentie (AI). Deze nieuwste ontwikkeling werd onthuld tijdens de AWS Summit New York en veroorzaakte een golf van opwinding in de tech-industrie.

QuickSight, bekend om zijn uitmuntende diensten voor bedrijfsanalyse, zal binnenkort zelfstandig visuals genereren. Het volgt instructies in alledaagse taal om deze beelden te verfijnen en op te maken en maakt berekeningen zonder gestructureerde of vooraf gedefinieerde syntaxis.

Gebruikers zullen op het hoofddashboard van QuickSight een duidelijke vervolgkeuzeknop 'Ask Q' zien verschijnen. Deze functie nodigt gebruikers uit om het gegevenstype te specificeren dat ze willen visualiseren, in de gewone spreektaal. Ze kunnen bijvoorbeeld visuals opvragen van 'topklanten' of 'verkoop van schoenen', of ze kunnen meer in detail treden zoals 'verkoop van schoenen in San Antonio in 2020, gespecificeerd per maand'.

Nadat een visual is gegenereerd, biedt QuickSight gebruikers de mogelijkheid om deze verder te verfijnen voordat deze wordt opgenomen in een dashboard. Dit kan bijvoorbeeld door specifieke filters toe te passen of de metriek in een bepaalde richting te wijzigen.

Een andere interessante toevoeging aan QuickSight is de functie 'Bouw voor mij'. Met deze functie kunnen gebruikers sleutelen aan dashboard- en rapportelementen met behulp van spreektaalopdrachten. Zodra ze een visual hebben geselecteerd en op de knop 'Build for me' hebben geklikt, kunnen ze simpelweg een opdracht intypen, zoals 'converteren naar een staafdiagram' of 'de datumas veranderen in maandelijkse stappen', en de generatieve AI van QuickSight knutselt het geselecteerde element om.

Amazon legt verder uit dat de nieuwe generatieve AI van QuickSight op weg is om berekeningen te maken. Door op 'Ask Q' te klikken en een berekening op te geven, kunnen gebruikers de bijbehorende uitdrukkingssyntaxis verkrijgen, waardoor ze uiteindelijk kostbare tijd besparen zonder naar de juiste syntaxis te hoeven zoeken.

De generatieve AI zal ook de mogelijkheid hebben om Verhalen 'samen te stellen'. Volgens Amazon zullen deze verhalen in QuickSight dienen als een nieuwe methode voor het delen van 'grafische verhalen', gegenereerd via natuurlijke taalaanwijzingen. Om een Verhaal te maken in QuickSight moet je de knop 'Verhaal maken' selecteren op het startdashboard of prikbord en een korte beschrijving geven. Vervolgens integreert QuickSight visuals van relevante dashboards samen met tekstuele samenvattingen, uitweidingen en gegevensanalyses, inclusief de relevantie voor brede zakelijke kwesties zoals het werven van nieuwe klanten en het minimaliseren van klantverlies.

De gegenereerde Stories kunnen worden aangepast met een combinatie van klikgebaseerde functionaliteiten en AI-gestuurde keuzes. Gebruikers kunnen acties uitvoeren zoals het importeren van een afbeelding vanaf hun bureaublad, opmaakwijzigingen en het aanvullen van individuele tekstregels. De nieuwe 'generatieve editor' in QuickSight kan uitgebreidere aanpassingen initiëren, zoals het veranderen van de toon van het verhaal, het inkorten of verlengen van secties, het introduceren van acroniemen en termen die specifiek zijn voor hun organisatie of het transformeren van lange paragrafen in een verteerbare opsommingsteken.

Gebruikers kunnen deze verhalen delen met hun collega QuickSight-fanaten, met inachtneming van de voorschriften voor gegevensbeheer binnen rapporten en dashboards. Deze intelligente functie sluit aan bij de trends in geavanceerde low-code/no-code platforms zoals AppMaster. AppMaster maakt gebruik van AI-gestuurde tools en eenvoudige visuele interfaces om het ontwikkelingsproces te versnellen, waardoor naadloze applicaties voor bedrijven worden gecreëerd zonder de complexiteit van traditioneel coderen. Low-code en no-code-ontwikkeling hebben zich ontpopt als een krachtig hulpmiddel voor zowel ondernemers als ontwikkelaars, dat snelle en efficiënte oplossingen mogelijk maakt met de kracht van AI, zoals te zien is in de vernieuwde Amazon QuickSight.