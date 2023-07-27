تستعد شركة Amazon QuickSight ، ذراع ذكاء الأعمال في Amazon ، للحصول على تحسينات كبيرة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائد (AI). تم الكشف عن هذا التطور الأخير في قمة AWS في نيويورك ، مما أرسل موجات من الإثارة عبر صناعة التكنولوجيا.

ستعمل QuickSight ، المشهورة بخدماتها الممتازة لتحليلات الأعمال ، على إنشاء مرئيات بشكل مستقل قريبًا. سيتبع التعليمات المصاغة بلغة يومية لضبط وتنسيق هذه المرئيات وصياغة الحسابات دون الحاجة إلى أي بناء جملة منظم أو محدد مسبقًا.

سيلاحظ المستخدمون وجود زر قائمة منسدلة مميز بعنوان "Ask Q" يظهر على لوحة معلومات QuickSight الرئيسية. هذه الميزة تدعو المستخدمين لتحديد نوع البيانات التي يرغبون في تصورها ، باستخدام العامية العامة. على سبيل المثال ، قد يطلبون عناصر مرئية تمثل "أفضل العملاء" أو "مبيعات الأحذية" ، أو قد يقدمون مزيدًا من التفاصيل مثل "مبيعات الأحذية في سان أنطونيو خلال عام 2020 ، مفصلة حسب الشهر".

بعد إنشاء الصورة المرئية ، توفر ميزة QuickSight للمستخدمين الفرصة لتحسينها بشكل أكبر قبل دمجها في لوحة القيادة. قد يتضمن هذا الإجراء تطبيق مرشحات معينة أو تغيير المقاييس في اتجاه معين.

إضافة أخرى مثيرة إلى QuickSight هي وظيفة "Build for me". تتيح هذه الميزة للمستخدمين العبث بلوحة القيادة وعناصر التقرير باستخدام الأوامر العامية. بمجرد تحديد عنصر مرئي والنقر فوق الزر "إنشاء من أجلي" ، يمكنهم ببساطة كتابة أمر ، مثل "التحويل إلى رسم بياني شريطي" أو "تغيير محور التاريخ إلى زيادات شهرية" ، ونقوش الذكاء الاصطناعي التوليدية لـ QuickSight طريقه إلى إصلاح العنصر المحدد.

توضح أمازون كذلك أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد الخاص بـ QuickSight يسير على الطريق الصحيح لإنشاء حسابات. من خلال النقر على "Ask Q" وتحديد عملية حسابية ، يمكن للمستخدمين الحصول على صيغة التعبير المقابلة ، مما يوفر في النهاية وقتًا ثمينًا دون الحاجة إلى البحث عن الصيغة الصحيحة.

سيمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا القدرة على "تأليف" القصص. وفقًا لـ Amazon ، ستعمل هذه القصص في QuickSight كطريقة جديدة لمشاركة "الروايات الرسومية" التي يتم إنشاؤها عبر مطالبات اللغة الطبيعية. تتضمن صياغة قصة في QuickSight تحديد الزر "إنشاء قصة" الموجود على لوحة القيادة الرئيسية أو لوحة الدبوس ، وتقديم وصف موجز. بعد ذلك ، يدمج QuickSight المرئيات من لوحات المعلومات ذات الصلة جنبًا إلى جنب مع الملخصات النصية والتوضيحات وتحليلات البيانات ، بما في ذلك ملاءمتها لقضايا الأعمال الواسعة مثل اكتساب عملاء جدد وتقليل زخم العملاء.

يمكن تخصيص القصص التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعة من الوظائف القائمة على النقر والخيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تنفيذ إجراءات مثل استيراد صورة من سطح المكتب وتعديلات التنسيق وأسطر النص الفردية التكميلية. يمكن أن يبدأ "المحرر التوليدي" الجديد في QuickSight تعديلات أكثر شمولاً مثل تغيير نغمة القصة ، وتقصير أو إطالة الأقسام ، وإدخال الاختصارات والمصطلحات الخاصة بمنظمتهم أو تحويل الفقرات الطويلة إلى شكل نقطي سهل الهضم.

يمكن للمستخدمين مشاركة هذه القصص مع زملائهم من هواة QuickSight ، وفقًا للوائح إدارة البيانات في التقارير ولوحات المعلومات. تتوافق هذه الميزة الذكية مع الاتجاهات في الأنظمة الأساسية المتطورة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / no-code مثل AppMaster . يستفيد AppMaster من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والواجهات المرئية البسيطة لتسريع عملية التطوير ، وإنشاء تطبيقات سلسة للشركات دون تعقيدات الترميز التقليدي. برز تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود رمز كأداة قوية لرواد الأعمال والمطورين على حد سواء ، مما يتيح حلولًا سريعة وفعالة بقوة الذكاء الاصطناعي ، مثل ما يظهر في Amazon QuickSight المحدث.