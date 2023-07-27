Подразделение бизнес-аналитики компании Amazon, Amazon QuickSight, готово получить значительные усовершенствования благодаря интеграции революционного генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Эта новейшая разработка была представлена на AWS Summit New York, вызвав бурю восторга в технологической отрасли.

Система QuickSight, известная своими превосходными услугами в области бизнес-аналитики, вскоре будет самостоятельно генерировать визуальные образы. Он будет следовать инструкциям, сформулированным на повседневном языке, для тонкой настройки и форматирования этих визуальных эффектов и вычислений, не требуя никакого структурированного или предопределенного синтаксиса.

На главной панели QuickSight появится кнопка "Спросить Q". Эта функция предлагает пользователям указать тип данных, которые они хотят визуализировать, используя общепринятую терминологию. Например, можно запросить визуальные данные по "ведущим клиентам" или "продажам обуви", а также более подробные данные, например, "продажи обуви в Сан-Антонио в 2020 году с разбивкой по месяцам".

После создания визуального образа QuickSight предоставляет пользователям возможность доработать его перед включением в приборную панель. Это может включать в себя применение специальных фильтров или изменение метрик в определенном направлении.

Еще одним интересным дополнением к QuickSight является функция "Создай для меня". Эта функция позволяет пользователям работать с элементами приборных панелей и отчетов, используя разговорные команды. Выбрав визуальный элемент и нажав кнопку "Построить для меня", пользователь может просто ввести команду, например, "преобразовать в гистограмму" или "изменить ось дат на месячные интервалы", и генеративный ИИ QuickSight сам переделает выбранный элемент.

Далее Amazon объясняет, что новый генеративный ИИ QuickSight способен создавать вычисления. Нажав кнопку "Спросить Q" и указав расчет, пользователи смогут получить соответствующий синтаксис выражения, что в конечном итоге позволит сэкономить драгоценное время, не прибегая к поиску нужного синтаксиса.

Генеративный ИИ также будет обладать способностью "сочинять" истории. По мнению Amazon, эти истории в QuickSight будут служить новым методом обмена "графическими рассказами", создаваемыми с помощью подсказок на естественном языке. Для создания истории в QuickSight необходимо выбрать кнопку "Создать историю", расположенную на главной панели или пинборде, и дать краткое описание. После этого QuickSight интегрирует визуальные изображения из соответствующих приборных панелей, а также текстовые резюме, пояснения и анализ данных, включая их соответствие таким широким бизнес-проблемам, как привлечение новых клиентов и минимизация их оттока.

Созданные истории могут быть настроены с помощью комбинации функций, основанных на нажатии кнопок мыши, и генеративных вариантов, основанных на искусственном интеллекте. Пользователи могут выполнять такие действия, как импорт изображения с рабочего стола, изменение форматирования и добавление отдельных строк текста. Новый "генеративный редактор" QuickSight позволяет вносить более комплексные изменения, такие как изменение тональности рассказа, сокращение или удлинение разделов, введение аббревиатур и терминов, характерных для конкретной организации, или преобразование длинных абзацев в удобную для восприятия форму пули.

Пользователи могут делиться этими историями со своими коллегами - поклонниками QuickSight, соблюдая правила управления данными в отчетах и информационных панелях. Эта интеллектуальная функция соответствует тенденциям развития передовых низкокодовых платформ (no-code), таких как AppMaster. AppMaster использует инструменты, основанные на искусственном интеллекте, и простые визуальные интерфейсы для ускорения процесса разработки, создавая удобные приложения для бизнеса без сложностей традиционного кодирования. No-code разработка стала мощным инструментом для предпринимателей и разработчиков, позволяющим создавать быстрые и эффективные решения с использованием возможностей искусственного интеллекта, как, например, в обновленном Amazon QuickSight.