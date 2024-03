I giganti del settore rilasciano StarCoder2: una nuova suite LLM aperta per sviluppatori

Nell'ambito di una collaborazione senza precedenti, ServiceNow, Hugging Face e NVIDIA hanno presentato StarCoder2, una solida suite di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), creata appositamente per aumentare le capacità degli sviluppatori di tutto il mondo.

I modelli StarCoder2, formati su un ampio set di dati di 619 attività di programmazione, sono progettati per assistere nella generazione automatizzata del codice, nella creazione efficiente di flussi di lavoro e nel riepilogo conciso del testo. Sia gli ingegneri software professionisti che gli sviluppatori cittadini non tradizionali trarranno vantaggio da questo set di strumenti trasformativi.

Nato dall'iniziativa BigCode, un consorzio impegnato nello sviluppo eticamente corretto di LLM, la creazione di StarCoder2 è stata curata congiuntamente da ServiceNow e Hugging Face, illustrando un futuro collaborativo per l'intelligenza artificiale.

Ciascuno dei tre leader del settore ha contribuito con modelli di dimensioni distinte: un colosso da 3 miliardi di parametri di ServiceNow, il colosso da 7 miliardi di parametri di Hugging Face e il colossale modello da 15 miliardi di parametri addestrato da NVIDIA. Sorprendentemente, si dice che la versione da 3 miliardi di parametri eguagli l'efficacia del modello da 15 miliardi di parametri originale di StarCoder, ma con una richiesta computazionale significativamente inferiore.

Questi LLM non sono entità statiche; gli sviluppatori sono incoraggiati a personalizzarli e perfezionarli attraverso l'uso di piattaforme open source come NVIDIA NeMo o Hugging Face Transform and Learn (TRL), soddisfacendo una vasta gamma di requisiti di sviluppo.

Harm de Vries, che guida lo sviluppo StarCoder2 per ServiceNow e co-dirige BigCode, ha elogiato StarCoder2 per aver fornito agli sviluppatori strumenti di intelligenza artificiale che rafforzano la produttività e offrono soluzioni scalabili, allineandosi perfettamente con la progressione etica dell'intelligenza artificiale e ampliando il successo organizzativo.

Allo stesso modo, il maestro del machine learning di Hugging Face, Leandro von Werra, ha sottolineato come la joint venture tra i tre colossi tecnologici offra agli sviluppatori modelli base dinamici, amplificando così l'efficienza dello sviluppo applicativo, il tutto all'insegna della metodologia open source e dell'approccio responsabile. Pratica dell'intelligenza artificiale.

