Industriegiganten brengen StarCoder2 uit: een nieuwe open LLM-suite voor ontwikkelaars

In een ongekende samenwerking hebben ServiceNow, Hugging Face en NVIDIA StarCoder2 onthuld, een robuuste suite van grote taalmodellen (LLM's), speciaal gebouwd om de mogelijkheden van ontwikkelaars wereldwijd te vergroten.

De StarCoder2 modellen, getraind op een uitgebreide dataset van 619 programmeertaken, zijn ontworpen om te helpen bij het automatisch genereren van code, het efficiënt maken van workflows en het beknopt samenvatten van teksten. Zowel professionele software-ingenieurs als niet-traditionele burgerontwikkelaars zullen profiteren van deze transformatieve toolset.

Geboren uit het BigCode initiatief – een consortium dat zich inzet voor de ethisch verantwoorde ontwikkeling van LLM’s – werd de creatie van StarCoder2 gezamenlijk samengesteld door ServiceNow en Hugging Face, ter illustratie van een gezamenlijke toekomst voor kunstmatige intelligentie.

Het drietal marktleiders droeg elk modellen van verschillende grootte bij: een kolos met 3 miljard parameters van ServiceNow, het zwaargewicht van Hugging Face met 7 miljard parameters en het kolossale model met 15 miljard parameters dat door NVIDIA is getraind. Opmerkelijk genoeg is naar verluidt de versie met 3 miljard parameters even effectief als het originele StarCoder -model met 15 miljard parameters, maar met aanzienlijk minder rekenkracht.

Deze LLM's zijn geen statische entiteiten; ontwikkelaars worden aangemoedigd om deze aan te passen en te verfijnen door het gebruik van open-sourceplatforms zoals NVIDIA NeMo of Hugging Face Transform and Learn (TRL), die tegemoetkomen aan een breed scala aan ontwikkelingsvereisten.

Harm de Vries, die leiding geeft aan de StarCoder2 ontwikkeling voor ServiceNow en mede-leider is van BigCode, prees StarCoder2 omdat het ontwikkelaars voorziet van AI-tools die de productiviteit verhogen en schaalbare oplossingen bieden, volledig aansluiten bij de ethische AI-voortgang en het verbreden van het succes van de organisatie.

Op dezelfde manier benadrukte Leandro von Werra, machine learning-maestro van Hugging Face, hoe de joint venture tussen de drie technologiegiganten ontwikkelaars dynamische basismodellen biedt, waardoor de efficiëntie van applicatieontwikkeling wordt vergroot, allemaal onder de vlag van open-sourcemethodologie en verantwoordelijke AI-oefening.

Platforms zoals AppMaster , die het ontwikkelingsproces voor backend-, web- en mobiele applicaties optimaliseren via een no-code omgeving, profiteren enorm van de hefboomwerking die AI-gestuurde tools zoals StarCoder2 kunnen bieden. In een ruimte waar de productiviteit van ontwikkelaars en technologische toegankelijkheid van cruciaal belang zijn, onderstrepen bijdragen als StarCoder2 de waarde van samenwerking bij het bevorderen van de mogelijkheden van ontwikkelaars en de industrie als geheel.