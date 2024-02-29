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عمالقة الصناعة يطلقون StarCoder2: مجموعة LLM مفتوحة جديدة للمطورين

Feb 29, 2024
عمالقة الصناعة يطلقون StarCoder2: مجموعة LLM مفتوحة جديدة للمطورين

في تعاون غير مسبوق، كشفت كل ServiceNow و Hugging Face و NVIDIA عن StarCoder2 ، وهي مجموعة قوية من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، المصممة خصيصًا لزيادة قدرات المطورين في جميع أنحاء العالم.

تم تصميم نماذج StarCoder2 ، التي تم تدريبها على مجموعة بيانات موسعة مكونة من 619 مهمة برمجة، للمساعدة في إنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا، وصياغة سير العمل بكفاءة، وتلخيص النص بإيجاز. سيستفيد كل من مهندسي البرمجيات المحترفين والمطورين المواطنين غير التقليديين من مجموعة الأدوات التحويلية هذه.

ولدت من مبادرة BigCode - اتحاد ملتزم بالتطوير السليم أخلاقيًا لـ LLM - تم تنسيق إنشاء StarCoder2 بشكل مشترك بواسطة ServiceNow و Hugging Face ، مما يوضح مستقبلًا تعاونيًا للذكاء الاصطناعي.

ساهم كل من قادة الصناعة الثلاثة بنماذج ذات حجم مميز: نموذج عملاق ذو 3 مليار معلمة من ServiceNow ، Hugging Face ذو الوزن الثقيل 7 مليار معلمة، والنموذج الضخم الذي يحتوي على 15 مليار معلمة تم تدريبه بواسطة NVIDIA. ومن اللافت للنظر أن الإصدار الذي يحتوي على 3 مليارات معلمة يُقال إنه يساوي فعالية نموذج StarCoder الأصلي الذي يضم 15 مليار معلمة ولكن مع طلب حسابي أقل بكثير.

هذه LLMs ليست كيانات ثابتة؛ ويتم تشجيع المطورين على تخصيصها وتحسينها من خلال استخدام منصات مفتوحة المصدر مثل NVIDIA NeMo أو Hugging Face Transform and Learn (TRL)، التي تلبي مجموعة واسعة من متطلبات التطوير.

أثنى Harm de Vries، الذي يقود تطوير StarCoder2 لـ ServiceNow ويشارك في قيادة BigCode ، على StarCoder2 لتمكين المطورين بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز الإنتاجية وتقدم حلولًا قابلة للتطوير، وتتماشى بشكل مباشر مع تقدم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وتوسيع نطاق النجاح التنظيمي.

وبالمثل، سلط لياندرو فون ويرا، أستاذ التعلم الآلي في Hugging Face ، الضوء على كيف يوفر المشروع المشترك بين عمالقة التكنولوجيا الثلاثة للمطورين نماذج أساسية ديناميكية، وبالتالي تضخيم كفاءة تطوير التطبيقات، كل ذلك تحت شعار منهجية مفتوحة المصدر ومسؤولة. ممارسة الذكاء الاصطناعي.

تستفيد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، التي تعمل على تحسين عملية التطوير لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال بيئة no-code ، بشكل كبير من الرافعة المالية التي يمكن أن توفرها الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل StarCoder2. في مساحة تعتبر فيها إنتاجية المطورين وإمكانية الوصول التكنولوجي أمرًا حيويًا، تؤكد المساهمات مثل StarCoder2 على قيمة التعاون في تطوير قدرات المطورين والصناعة بشكل عام.

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