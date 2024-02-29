Гиганты отрасли выпускают StarCoder2: новый открытый пакет LLM для разработчиков

В результате беспрецедентного сотрудничества ServiceNow, Hugging Face и NVIDIA представили StarCoder2, надежный набор больших языковых моделей (LLM), специально созданный для расширения возможностей разработчиков по всему миру.

Модели StarCoder2, обученные на обширном наборе данных, содержащем 619 задач программирования, разработаны для помощи в автоматизированной генерации кода, эффективном построении рабочих процессов и кратком обобщении текста. Этот революционный набор инструментов принесет пользу как профессиональным инженерам-программистам, так и нетрадиционным гражданским разработчикам.

Создание StarCoder2, созданное в рамках инициативы BigCode — консорциума, стремящегося к этически обоснованному развитию LLM, — было совместно курировано ServiceNow и Hugging Face, иллюстрируя совместное будущее искусственного интеллекта.

Каждый из трех лидеров отрасли представил модели разного размера: гигант с 3 миллиардами параметров от ServiceNow, тяжеловес Hugging Face с 7 миллиардами параметров и колоссальная модель с 15 миллиардами параметров, обученная NVIDIA. Примечательно, что версия с 3 миллиардами параметров, как сообщается, равна эффективности оригинальной модели StarCoder с 15 миллиардами параметров, но требует значительно меньших вычислительных затрат.

Эти LLM не являются статическими объектами; разработчикам рекомендуется настраивать и совершенствовать их с помощью платформ с открытым исходным кодом, таких как NVIDIA NeMo или Hugging Face Transform and Learn (TRL), отвечающих широкому спектру требований разработки.

Харм де Врис, который возглавляет разработку StarCoder2 для ServiceNow и соруководитель BigCode, похвалил StarCoder2 за предоставление разработчикам инструментов искусственного интеллекта, которые повышают производительность и предлагают масштабируемые решения, что полностью соответствует этическому развитию искусственного интеллекта и расширению организационного успеха.

Аналогичным образом, Леандро фон Верра, мастер машинного обучения Hugging Face, подчеркнул, как совместное предприятие трех технологических гигантов предоставляет разработчикам динамические базовые модели, тем самым повышая эффективность разработки приложений, и все это под лозунгом методологии с открытым исходным кодом и ответственного подхода. Практика ИИ.

Такие платформы, как AppMaster , которые оптимизируют процесс разработки серверных, веб- и мобильных приложений с помощью среды no-code, получают огромную выгоду от преимуществ, которые могут обеспечить инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как StarCoder2. В сфере, где производительность разработчиков и технологическая доступность имеют жизненно важное значение, такие проекты, как StarCoder2 подчеркивают ценность сотрудничества в расширении возможностей разработчиков и отрасли в целом.