Endüstri Devleri StarCoder2'yi Piyasaya Sürüyor: Geliştiriciler için Yeni Bir Açık Yüksek Lisans Paketi

Benzeri görülmemiş bir işbirliğiyle ServiceNow, Hugging Face ve NVIDIA, dünya çapındaki geliştiricilerin yeteneklerini artırmak için özel olarak tasarlanmış güçlü bir büyük dil modelleri (LLM'ler) paketi olan StarCoder2 tanıttı.

619 programlama görevinden oluşan geniş bir veri kümesi üzerinde eğitilen StarCoder2 modelleri, otomatik kod oluşturmaya, verimli iş akışı oluşturmaya ve kısa ve öz metin özetlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Hem profesyonel yazılım mühendisleri hem de geleneksel olmayan vatandaş geliştiriciler bu dönüştürücü araç setinden faydalanmaya hazırdır.

Yüksek Lisans'ların etik açıdan sağlam bir şekilde geliştirilmesine kendini adamış bir konsorsiyum olan BigCode girişiminden doğan StarCoder2 yaratımı, ServiceNow ve Hugging Face tarafından ortaklaşa küratörlüğünde yapıldı ve yapay zeka için işbirlikçi bir geleceği gösterdi.

Endüstri liderleri üçlüsünün her biri farklı boyutlardaki modellere katkıda bulundu: ServiceNow 3 milyar parametrelik bir dev, Hugging Face 7 milyar parametrelik ağır siklet modeli ve NVIDIA tarafından eğitilen devasa 15 milyar parametrelik model. Dikkat çekici bir şekilde, 3 milyar parametreli versiyonun, orijinal StarCoder 15 milyar parametreli modelinin verimliliğine eşit olduğu ancak önemli ölçüde daha az hesaplama talebine sahip olduğu bildiriliyor.

Bu Yüksek Lisanslar statik varlıklar değildir; geliştiricilerin, çok çeşitli geliştirme gereksinimlerini karşılayan NVIDIA NeMo veya Hugging Face Transform and Learn (TRL) gibi açık kaynaklı platformları kullanarak bunları özelleştirmeleri ve iyileştirmeleri teşvik ediliyor.

ServiceNow için StarCoder2 geliştirilmesine öncülük eden ve BigCode eşbaşkanlarından Harm de Vries, StarCoder2 üretkenliği artıran ve ölçeklenebilir çözümler sunan, etik yapay zeka ilerlemesine tam olarak uyum sağlayan ve kurumsal başarıyı genişleten yapay zeka araçlarıyla geliştiricilere güç verdiği için övdü.

Benzer şekilde, Hugging Face makine öğrenimi ustası Leandro von Werra, üç teknoloji devi arasındaki ortak girişimin geliştiricilere dinamik temel modeller sağladığını, böylece uygulama geliştirme verimliliğini nasıl artırdığını, bunların tamamını açık kaynak metodolojisi ve sorumluluk başlığı altında yaptığını vurguladı. Yapay zeka uygulaması.

no-code bir ortam aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar için geliştirme sürecini optimize eden AppMaster gibi platformlar, StarCoder2 gibi yapay zeka destekli araçların sağlayabileceği avantajdan büyük ölçüde yararlanır. Geliştirici üretkenliğinin ve teknolojik erişilebilirliğin hayati önem taşıdığı bir alanda StarCoder2 gibi katkılar, geliştiricilerin ve genel olarak sektörün yeteneklerini geliştirmede işbirliğinin değerinin altını çiziyor.