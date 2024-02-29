行业巨头发布 StarCoder2：面向开发人员的全新开放式 LLM 套件

在前所未有的合作中， ServiceNow 、 Hugging Face和NVIDIA推出了StarCoder2 ，这是一套强大的大型语言模型 (LLM)，专门用于增强全球开发人员的能力。

StarCoder2模型经过 619 个编程任务的广泛数据集的训练，旨在帮助自动代码生成、高效的工作流程制作和简洁的文本摘要。专业软件工程师和非传统公民开发人员都将从这一变革性工具集中受益。

StarCoder2诞生于BigCode倡议（一个致力于法学硕士道德健全发展的联盟），由ServiceNow和Hugging Face联合策划，描绘了人工智能的协作未来。

这三位行业领导者各自贡献了不同规模的模型： ServiceNow的 30 亿参数庞然大物、 Hugging Face的 70 亿参数重量级模型以及NVIDIA训练的 150 亿参数庞大模型。值得注意的是，据报道，30 亿参数版本相当于原始StarCoder的 150 亿参数模型的功效，但计算需求显着减少。

这些法学硕士不是静态实体；我们鼓励开发人员通过使用NVIDIA NeMo或Hugging Face Transform and Learn (TRL) 等开源平台来定制和完善它们，以满足广泛的开发需求。

Harm de Vries 是ServiceNow StarCoder2开发的带头人和BigCode共同领导者，他赞扬StarCoder2为开发人员提供了人工智能工具，这些工具可提高生产力并提供可扩展的解决方案，与道德人工智能发展完全一致，并扩大组织的成功。

同样， Hugging Face的机器学习大师 Leandro von Werra 强调了三大科技巨头的合资企业如何为开发者提供动态基础模型，从而提高应用程序开发的效率，而这一切都是在开源方法论的旗帜下进行的人工智能实践。

AppMaster等平台通过no-code环境优化后端、Web 和移动应用程序的开发流程，可从StarCoder2等 AI 驱动工具提供的优势中获益匪浅。在开发人员生产力和技术可及性至关重要的领域，像StarCoder2这样的贡献强调了协作在提高开发人员和整个行业的能力方面的价值。