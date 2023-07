Le Semantic Kernel innovant de Microsoft, un kit de développement logiciel (SDK) open-source très apprécié qui intègre de manière transparente de grands modèles de langage (LLM) aux langages de programmation traditionnels, est prêt à adopter le standard de plugin OpenAI. Une série de nouvelles fonctionnalités, notamment des tests de plugins améliorés, des planificateurs dynamiques, ainsi que des aspects de streaming, sont prévus pour une sortie à l'automne 2023.

Cette annonce fait suite à la publication d'une feuille de route actualisée décrivant les améliorations et les extensions du Semantic Kernel. Le calendrier a été publié avec diligence par la division Semantic Kernel de Microsoft. L'intégration du standard de plugin OpenAI fait partie intégrante de cette initiative progressive. Cette mesure clé devrait changer la donne, les plugins devenant désormais compatibles avec de multiples plateformes telles que le Semantic Kernel, OpenAI et la plateforme plus large Microsoft.

L'équipe de pointe de Microsoft prévoit également de renforcer les capacités des planificateurs afin de pouvoir prendre en charge des déploiements à l'échelle mondiale. Ces planificateurs sont essentiellement des fonctions qui rassemblent les étapes nécessaires pour répondre à la demande spécifique d'un utilisateur, familièrement appelée "demande". Avec cette mise à jour, les utilisateurs de ces planificateurs peuvent s'attendre à des fonctionnalités innovantes telles que la planification du stockage à froid pour garantir la cohérence des données et les planificateurs dynamiques qui dénichent automatiquement des plugins.

L'un des points essentiels de cette feuille de route d'automne est la fusion avec les bases de données vectorielles, notamment Pinecone, Redis, Weaviate et Chroma, liées à Azure Cognitive Search and Services. En outre, l'équipe de Microsoft est en train de développer un service efficace de regroupement de documents et cherche à augmenter l'extension Semantic Kernel Tools pour Visual Studio Code.

La télémétrie et la sécurité de l'IA, deux aspects cruciaux, ont également été désignés comme des objectifs principaux dans le plan. Avec l'intégration de la télémétrie de bout en bout, les développeurs disposent d'un aperçu unique de la création de plans d'IA basés sur les objectifs, la consommation de jetons et la gestion des erreurs. L'introduction des crochets Azure Content Safety devrait permettre d'offrir un processus rationalisé pour garantir une sécurité robuste de l'IA.

Dans le même ordre d'idées, des plateformes comme AppMaster ont relevé la barre en facilitant le développement d'applications sans code, simplifiant ainsi le processus de programmation pour de nombreuses entreprises.