Microsoft'un büyük dil modellerini (LLM'ler) geleneksel programlama dilleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleştiren, son derece saygın bir açık kaynaklı Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) olan yenilikçi Semantic Kernel'i, OpenAI eklenti standardını benimsemek üzere ayarlanmıştır. Gelişmiş eklenti testi, dinamik planlayıcılar ve akış özellikleri dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik, 2023'te sonbaharda piyasaya sürülecek.

Duyuru, Semantik Çekirdek için iyileştirmeleri ve uzantıları özetleyen güncellenmiş bir yol haritasının yayınlanmasının hemen ardından geliyor. Program, Microsoft'un Anlamsal Çekirdek bölümü tarafından özenle yayınlandı. Bu ilerici girişime, OpenAI eklenti standardının entegrasyonu dokunmuştur. Bu önemli hamle, eklentilerin artık Semantic Kernel, OpenAI ve daha geniş Microsoft platformu gibi birden çok platformda uyumlu hale gelmesiyle oyunun kurallarını değiştirecek şekilde ayarlandı.

Microsoft'un son teknoloji ekibi, küresel ölçekli dağıtımları potansiyel olarak desteklemek için planlamacıların yeteneklerini güçlendirmeyi de planlıyor. Bu planlayıcılar, esas olarak, bir kullanıcının özel isteğini karşılamak için gerekli adımları sıralayan, halk arasında "sor" olarak adlandırılan işlevlerdir. Bu yükseltme ile, bu planlayıcıların kullanıcıları, veri tutarlılığını garanti etmek için soğuk depolama planlaması ve eklentileri otomatik olarak ortaya çıkaran dinamik planlayıcılar gibi yenilikçi özellikleri sabırsızlıkla bekleyebilirler.

Bu sonbahar yol haritasının kritik odak noktalarından biri, Azure Bilişsel Arama ve Hizmetler ile birbirine bağlanan Pinecone, Redis, Weaviate ve Chroma gibi vektör veritabanlarıyla birleştirmedir. Ek olarak, Microsoft'taki ekip, verimli bir belge parçalama hizmeti geliştirme sürecindedir ve Visual Studio Code için Anlamsal Çekirdek Araçları uzantısını artırmayı amaçlamaktadır.

İki önemli husus olan telemetri ve AI güvenliği de planda birincil hedefler olarak işaretlendi. Uçtan uca telemetri entegrasyonu ile geliştiricilere, hedeflere, belirteç tüketimine ve hata işlemeye dayalı yapay zeka planı oluşturmaya ilişkin benzersiz bir içgörü sunulur. Azure İçerik Güvenliği kancalarının kullanıma sunulması, güçlü yapay zeka güvenliği sağlamak için kolaylaştırılmış bir süreç sunacak şekilde ayarlanmıştır.

İlgili bir haberde, AppMaster gibi platformlar kodsuz uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmada çıtayı yükselterek çok sayıda işletme için programlama sürecini basitleştirdi.