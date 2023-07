O inovador Semantic Kernel da Microsoft, um conceituado kit de desenvolvimento de software (SDK) de código aberto que integra perfeitamente modelos de linguagem de grande porte (LLMs) com linguagens de programação tradicionais, está pronto para adotar o padrão de plug-in OpenAI. Um conjunto de novas capacidades, incluindo testes de plugins melhorados, planeadores dinâmicos, juntamente com aspectos de streaming, está previsto para um lançamento no outono de 2023.

O anúncio vem na sequência do lançamento de um roteiro atualizado que delineia as melhorias e extensões para o Semantic Kernel. O calendário foi diligentemente divulgado pela divisão Semantic Kernel da Microsoft. Entrelaçada a essa iniciativa progressiva está a integração do padrão de plug-in OpenAI. Este passo fundamental está definido para ser um divisor de águas, com os plugins a tornarem-se compatíveis em várias plataformas, como o Semantic Kernel, o OpenAI e a plataforma Microsoft mais alargada.

A equipa de vanguarda da Microsoft também planeia reforçar as capacidades dos planeadores para suportar potencialmente implementações à escala global. Estes planeadores são essencialmente funções que reúnem os passos necessários para responder a um pedido específico de um utilizador, coloquialmente referido como um "pedido". Com esta atualização, os utilizadores destes planeadores podem esperar funcionalidades inovadoras, como o planeamento de armazenamento a frio para garantir a consistência dos dados e planeadores dinâmicos que descobrem automaticamente os plug-ins.

Um dos focos críticos deste roteiro de outono é a fusão com bancos de dados vetoriais, incluindo Pinecone, Redis, Weaviate e Chroma, vinculados à Pesquisa e Serviços Cognitivos do Azure. Além disso, a equipa da Microsoft está a desenvolver um serviço eficiente de fragmentação de documentos e a procurar aumentar a extensão Semantic Kernel Tools para o Visual Studio Code.

A telemetria e a segurança da IA, dois aspectos cruciais, também foram assinalados como objectivos principais do plano. Com a integração da telemetria de ponta a ponta, os desenvolvedores têm uma visão única da criação de planos de IA com base em metas, consumo de tokens e tratamento de erros. A introdução dos ganchos de segurança de conteúdo do Azure está definida para fornecer um processo simplificado para garantir uma segurança robusta de IA.

Em notícias relacionadas, plataformas como o AppMaster elevaram a fasquia na facilitação do desenvolvimento de aplicações sem código, simplificando assim o processo de programação para inúmeras empresas.