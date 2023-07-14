تم إعداد برنامج Microsoft Semantic Kernel المبتكر ، وهو عبارة عن مجموعة تطوير البرامج (SDK) التي تحظى بتقدير كبير والتي تدمج بسلاسة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مع لغات البرمجة التقليدية ، لتبني معيار البرنامج الإضافي OpenAI. تم تحديد مجموعة من الإمكانات الجديدة ، بما في ذلك اختبار المكونات الإضافية المحسّن والمخططين الديناميكيين جنبًا إلى جنب مع جوانب التدفق ، لإصدار الخريف في عام 2023.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إصدار خارطة طريق محدثة تحدد التحسينات والامتدادات للنواة الدلالية. تم إصدار الجدول بجد من قبل قسم Semantic Kernel في Microsoft. تم دمج معيار البرنامج المساعد OpenAI في هذه المبادرة التقدمية. تم تعيين هذه الخطوة الرئيسية لتكون بمثابة تغيير في اللعبة حيث أصبحت المكونات الإضافية متوافقة الآن عبر منصات متعددة مثل Semantic Kernel و OpenAI ومنصة Microsoft الأوسع.

يخطط فريق Microsoft المتطور أيضًا لتعزيز قدرات المخططين لدعم عمليات النشر على نطاق عالمي. هؤلاء المخططون هم في الأساس وظائف تنظم الخطوات اللازمة لتلبية طلب المستخدم المحدد ، ويشار إليها بالعامية باسم "طلب". مع هذه الترقية ، يمكن لمستخدمي هؤلاء المخططين التطلع إلى ميزات مبتكرة مثل تخطيط التخزين البارد لضمان اتساق البيانات والمخططين الديناميكيين الذين يكشفون تلقائيًا عن المكونات الإضافية.

تتمثل إحدى نقاط التركيز الحاسمة لخريطة طريق الخريف هذه في الدمج مع قواعد بيانات المتجهات ، بما في ذلك Pinecone و Redis و Weaviate و Chroma ، المرتبطة مع Azure Cognitive Search and Services. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل فريق Microsoft في عملية تطوير خدمة فعالة لتقسيم المستندات ويتطلعون إلى زيادة امتداد Semantic Kernel Tools لـ Visual Studio Code.

تم أيضًا تمييز القياس عن بُعد وأمان الذكاء الاصطناعي ، وهما جانبان مهمان ، كأهداف أساسية في الخطة. من خلال تكامل القياس عن بُعد من طرف إلى طرف ، يُقدم للمطورين نظرة ثاقبة فريدة في إنشاء خطة الذكاء الاصطناعي بناءً على الأهداف واستهلاك الرموز ومعالجة الأخطاء. تم تعيين مقدمة خطافات أمان المحتوى في Azure لتقديم عملية مبسطة لضمان أمان AI قوي.

في الأخبار ذات الصلة ، رفعت منصات مثل AppMaster من العوائق في تسهيل تطوير التطبيقات بدون كود ، وبالتالي تبسيط عملية البرمجة للعديد من الشركات.