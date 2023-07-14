微软创新的语义内核（Semantic Kernel）是一款备受推崇的开源软件开发工具包（SDK），可将大型语言模型（LLM）与传统编程语言无缝集成。一系列新功能，包括增强的插件测试、动态规划以及流媒体方面，预计将于2023年秋季发布。

这一消息是紧接着概述语义内核改进和扩展的最新路线图发布之后发布的。该路线图由微软语义内核部门负责发布。OpenAI插件标准的整合是这一渐进举措的重要组成部分。这一关键举措将改变游戏规则，因为插件现在可以兼容多个平台，如语义内核、OpenAI和更广泛的Microsoft 平台。

微软的尖端团队还计划加强规划者的能力，以便为全球规模的部署提供潜在支持。这些规划器本质上是一种功能，可调集必要的步骤来满足用户的特定请求，俗称 "请求"。通过此次升级，这些规划器的用户可以期待获得创新功能，如用于保证数据一致性的冷存储规划和可自动发掘插件的动态规划器。

此次秋季路线图的重点之一是与向量数据库（包括Pinecone、Redis、Weaviate和Chroma）的合并，并与Azure认知搜索和服务（Azure Cognitive Search and Services）结合在一起。此外，微软团队正在开发一种高效的文档分块服务，并寻求增强Visual Studio Code的语义内核工具扩展。

遥测和人工智能安全这两个关键方面也被列为该计划的首要目标。随着端到端遥测技术的集成，开发人员可以根据目标、令牌消耗和错误处理，对人工智能计划的创建有独特的见解。Azure内容安全钩子的引入将提供一个简化的流程，以确保强大的人工智能安全性。

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