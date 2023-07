Microsofts innovatieve Semantic Kernel, een hoog aangeschreven open-source Software Development Kit (SDK) die grote taalmodellen (LLM's) naadloos integreert met traditionele programmeertalen, is klaar om de OpenAI plugin standaard te adopteren. Een reeks nieuwe mogelijkheden, waaronder verbeterde plugin-tests, dynamische planners en streamingaspecten, staan gepland voor een herfstrelease in 2023.

De aankondiging komt vlak na de publicatie van een bijgewerkt stappenplan met de verbeteringen en uitbreidingen voor de Semantic Kernel. De planning is zorgvuldig vrijgegeven door Microsofts Semantic Kernel divisie. Verweven in dit vooruitstrevende initiatief is de integratie van de OpenAI plugin standaard. Deze belangrijke stap zal een game-changer worden doordat plugins nu compatibel worden met meerdere platformen, zoals de Semantic Kernel, OpenAI en het bredere Microsoft platform.

Het vooruitstrevende team van Microsoft is ook van plan om de mogelijkheden van planners uit te breiden om mogelijk wereldwijde implementaties te ondersteunen. Deze planners zijn in wezen functies die de nodige stappen verzamelen om te voldoen aan een specifiek verzoek van een gebruiker, in de volksmond een "vraag" genoemd. Met deze upgrade kunnen gebruikers van deze planners zich verheugen op innovatieve functies zoals cold storage planning om gegevensconsistentie te garanderen en dynamische planners die automatisch plugins opsporen.

Een van de belangrijkste aandachtspunten van deze herfst roadmap is de samensmelting met vector databases, waaronder Pinecone, Redis, Weaviate en Chroma, gekoppeld aan Azure Cognitive Search en Services. Daarnaast is het team van Microsoft bezig met het ontwikkelen van een efficiënte chunking-service voor documenten en met het uitbreiden van de Semantic Kernel Tools-extensie voor Visual Studio Code.

Telemetrie en AI-veiligheid, twee cruciale aspecten, zijn ook aangemerkt als primaire doelstellingen in het plan. Met de integratie van end-to-end telemetrie krijgen ontwikkelaars een uniek inzicht in het maken van AI-plannen op basis van doelen, tokenverbruik en foutafhandeling. De introductie van Azure Content Safety hooks zal zorgen voor een gestroomlijnd proces om robuuste AI-beveiliging te garanderen.

In gerelateerd nieuws hebben platformen zoals AppMaster de lat hoger gelegd bij het faciliteren van no-code app-ontwikkeling, waardoor het programmeerproces voor veel bedrijven eenvoudiger is geworden.