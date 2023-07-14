Инновационное семантическое ядро Microsoft Semantic Kernel, высоко оцененный комплект разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом (SDK), позволяющий легко интегрировать большие языковые модели (LLM) с традиционными языками программирования, готовится к принятию стандарта плагинов OpenAI. Осенью 2023 г. планируется выпустить целый ряд новых возможностей, включая расширенное тестирование плагинов, динамическое планирование и потоковое вещание.

Это объявление последовало сразу за выпуском обновленной дорожной карты с описанием улучшений и расширений для семантического ядра. Этот график был тщательно подготовлен подразделением Semantic Kernel компании Microsoft. В эту прогрессивную инициативу вплетена интеграция стандарта плагинов OpenAI. Этот ключевой шаг должен стать переломным: теперь подключаемые модули будут совместимы с различными платформами, такими как Semantic Kernel, OpenAI и более широкой платформой Microsoft.

Команда разработчиков Microsoft также планирует расширить возможности планировщиков, чтобы в перспективе поддерживать глобальные развертывания. По сути, эти планировщики представляют собой функции, которые собирают все необходимые действия для удовлетворения конкретного запроса пользователя, в просторечии называемого "запросом". После обновления пользователи этих планировщиков могут рассчитывать на появление таких инновационных функций, как планирование холодного хранения данных, гарантирующее их целостность, и динамическое планирование с автоматическим поиском подключаемых модулей.

Одним из важнейших направлений осенней дорожной карты является объединение с векторными базами данных, включая Pinecone, Redis, Weaviate и Chroma, в связке с Azure Cognitive Search and Services. Кроме того, команда Microsoft занимается разработкой эффективного сервиса чанкинга документов и стремится дополнить расширение Semantic Kernel Tools для Visual Studio Code.

Телеметрия и безопасность ИИ, два важнейших аспекта, также отмечены в плане как первостепенные задачи. Благодаря интеграции сквозной телеметрии разработчики получают уникальное представление о создании планов ИИ на основе целей, потребления токенов и обработки ошибок. Внедрение крючков Azure Content Safety позволит оптимизировать процесс обеспечения надежной безопасности ИИ.

Из других новостей: такие платформы, как AppMaster, подняли планку в области разработки приложений без кода, упростив тем самым процесс программирования для многих компаний.