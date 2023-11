Automattic fait un pas audacieux dans la sphère de la messagerie avec un achat de textes pour 50 millions de dollars

Dans une nouvelle entreprise surprenante, Automattic, la puissance numérique derrière de grandes opérations Web comme WordPress.com, Tumblr et Pocket Casts, a fait le grand saut sur le marché de la messagerie avec son acquisition de Texts, une application de messagerie universelle. L'accord s'élève à 50 millions de dollars, démontrant le sérieux de l'engagement d'Automattic dans cette nouvelle direction.

Texts est une plateforme pour diverses applications de messagerie qui permet aux utilisateurs de consolider leur activité de messagerie de manière transparente. Il offre la possibilité d'accéder et de répondre aux messages provenant de plateformes telles que WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Signal, iMessage, entre autres, le tout à partir d'un seul portail. Alors que Texts, comme Beeper, est doté de fonctionnalités supplémentaires telles que les réponses générées par l'IA, sa fonction principale vise à centraliser diverses boîtes de réception de messagerie dans une interface solitaire et conviviale.

Le PDG d'Automattic, Matt Mullenweg, prévoit que l'intégration de Texts sera plus qu'une simple fusion de produits. Cela marque le début d’un investissement plus large et plus substantiel dans le domaine en évolution rapide des technologies de communication. Jusqu'à présent, les principales sphères d'influence d'Automattic étaient l'édition et le commerce. Avec l'annexion des Texts, la messagerie devient le troisième pilier central des opérations de l'entreprise.

Affirmant son engagement à long terme dans ces domaines centraux : l'auto-édition, le commerce et la messagerie, déclare Mullenweg, j'aime choisir des domaines qui me semblent si fondamentaux pour la condition humaine que je peux y travailler pour le reste de ma vie. Dans cette mesure, il croit à l’importance d’incorporer des solutions open source dans ces domaines pour assurer leur pérennité.

Mullenweg se montre particulièrement optimiste pour certaines solutions de messagerie décentralisées, comme Matrix. Il laisse entendre que Texts pourrait progressivement orienter les utilisateurs vers l’adoption de protocoles de plus en plus ouverts. Cependant, il tient à ne pas imposer aux utilisateurs des normes spécifiques et estime que l'approche la plus centrée sur l'utilisateur consiste à offrir une assistance sur plusieurs plates-formes, en laissant la dynamique du marché et les préférences des utilisateurs suivre leur cours.

Le PDG d'Automattic a un profond respect pour deux aspects principaux de Texts : Kishan Bagaria, son brillant créateur, et sa solution de sécurité robuste qui repose sur le cryptage local plutôt que sur le stockage dans le cloud. Cela signifie que, contrairement à d'autres offres du marché comme Beeper, Texts ne stocke pas de copie de vos messages dans le cloud. L'argument technique expliquant pourquoi ce n'est pas aussi sécurisé est un bon argument pour expliquer pourquoi bloquer des choses, explique Mullenweg.

En rejoignant Automattic, l'équipe Texts dirigera principalement les ressources vers la finalisation de la version mobile de l'application, ce qui, selon Mullenweg, a posé certains défis. Cependant, il pense que ces problèmes ont été résolus tout en garantissant la préservation du cryptage de bout en bout couplé au maintien de la confidentialité des clés des utilisateurs – ce qui, ajoute-t-il, s'est avéré « délicat ».

Actuellement, Texts est un outil destiné aux utilisateurs avancés à 15 $ par mois, mais Mullenweg fait allusion à des changements potentiels dans la structure tarifaire, suscitant des spéculations sur une potentielle version gratuite dans le futur. Cependant, pour les utilisateurs inconditionnels, l’option à coût complet offrira probablement plus de fonctionnalités et de fonctionnalités.

À mesure que la communication en ligne passe des réseaux sociaux publics aux discussions de groupe, Mullenweg et Automattic voient un avenir substantiel pour la messagerie. Il reste à voir si Automattic peut construire un modèle commercial lucratif et durable à partir du chat. Pourtant, le signal initial indique un raffinement des services de messagerie, créant moins de bruit et une interaction plus significative.