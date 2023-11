Automattic thực hiện bước đi táo bạo trong lĩnh vực nhắn tin với việc mua văn bản trị giá 50 triệu đô la

Trong một dự án kinh doanh mới đáng ngạc nhiên, Automattic, công ty kỹ thuật số đứng đằng sau các hoạt động web lớn như WordPress.com, Tumblr và Pocket Casts, đã có bước nhảy vọt vào thị trường nhắn tin với việc mua lại Texts, một ứng dụng nhắn tin toàn cầu. Thỏa thuận này trị giá 50 triệu USD, thể hiện cam kết nghiêm túc của Automattic đối với hướng đi mới này.

Texts là một trung tâm dành cho nhiều ứng dụng nhắn tin khác nhau, cho phép người dùng hợp nhất hoạt động nhắn tin của họ một cách liền mạch. Nó cấp khả năng truy cập và trả lời tin nhắn từ các nền tảng như WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Signal, iMessage, cùng nhiều nền tảng khác, tất cả đều từ sự tiện lợi của một cổng thông tin duy nhất. Trong khi Texts, như Beeper, đi kèm với các tính năng bổ sung như trả lời do AI tạo ra, chức năng chính của nó là tìm cách tập trung các hộp thư đến nhắn tin khác nhau vào một giao diện đơn độc, thân thiện với người dùng.

Giám đốc điều hành của Automattic, Matt Mullenweg, dự đoán việc tích hợp Texts sẽ không chỉ phục vụ cho mục đích sáp nhập sản phẩm. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một khoản đầu tư rộng hơn và đáng kể hơn vào lĩnh vực công nghệ truyền thông đang phát triển nhanh chóng. Cho đến nay, phạm vi ảnh hưởng chính của Automattic là xuất bản và thương mại. Với việc sáp nhập Texts, nhắn tin trở thành trụ cột trung tâm thứ ba trong hoạt động của công ty.

Khẳng định cam kết lâu dài của anh ấy đối với các lĩnh vực trọng tâm này: tự xuất bản, thương mại và nhắn tin, Mullenweg nói, tôi muốn chọn những lĩnh vực mà tôi cảm thấy rất cơ bản đối với tình trạng con người mà tôi có thể làm việc này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Ở mức độ này, ông tin vào tầm quan trọng của việc kết hợp các giải pháp nguồn mở trong các lĩnh vực này để đảm bảo tuổi thọ của chúng.

Mullenweg thể hiện sự lạc quan đặc biệt đối với một số giải pháp nhắn tin phi tập trung nhất định, chẳng hạn như Matrix. Ông gợi ý rằng Texts có thể dần dần hướng người dùng tới việc áp dụng các giao thức ngày càng mở. Tuy nhiên, anh ấy không muốn ép buộc người dùng vào các tiêu chuẩn cụ thể và cảm thấy cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm nhất là cung cấp hỗ trợ trên nhiều nền tảng, để động lực thị trường và sở thích của người dùng đi theo hướng của họ.

Giám đốc điều hành của Automattic dành sự tôn trọng sâu sắc đối với hai khía cạnh chính của Texts: Kishan Bagaria, người sáng tạo xuất sắc của nó và giải pháp bảo mật mạnh mẽ dựa vào mã hóa cục bộ thay vì lưu trữ dựa trên đám mây. Điều này có nghĩa là, không giống như các dịch vụ khác trên thị trường như Beeper, Texts không lưu trữ bản sao tin nhắn của bạn trên đám mây. Mullenweg cho biết: Lập luận kỹ thuật về lý do tại sao nó không an toàn là lý do chính đáng để chặn mọi thứ.

Khi tham gia Automattic, nhóm Texts sẽ chủ yếu hướng các nguồn lực vào việc hoàn thiện phiên bản di động của ứng dụng, điều mà theo Mullenweg đã đặt ra một số thách thức. Tuy nhiên, ông tin rằng những điều này đã được giải quyết trong khi vẫn đảm bảo duy trì mã hóa đầu cuối cùng với việc duy trì quyền riêng tư của khóa người dùng - điều mà ông cho biết thêm, được chứng minh là 'khó khăn'.

Hiện tại, Texts là một công cụ sử dụng năng lượng với giá 15 USD mỗi tháng, nhưng Mullenweg gợi ý về những thay đổi tiềm ẩn trong cơ cấu giá, làm dấy lên suy đoán về một phiên bản miễn phí tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, đối với những người dùng chuyên nghiệp, tùy chọn trả phí đầy đủ có thể sẽ cung cấp nhiều tính năng và chức năng hơn.

Khi ngày càng có nhiều giao tiếp trực tuyến chuyển từ mạng xã hội ưu tiên công khai sang trò chuyện nhóm, Mullenweg và Automattic nhìn thấy một tương lai đáng kể cho dịch vụ nhắn tin. Vẫn còn phải xem liệu Automattic có thể xây dựng một mô hình kinh doanh sinh lợi và bền vững từ trò chuyện hay không. Tuy nhiên, tín hiệu ban đầu cho thấy sự cải tiến trong dịch vụ nhắn tin, tạo ra ít tiếng ồn hơn và tương tác có ý nghĩa hơn.