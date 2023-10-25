Automattic, 50 Milyon Dolarlık Kısa Mesaj Satın Alımıyla Mesajlaşma Alanına Cesur Bir Adım Atıyor

Şaşırtıcı yeni bir girişimle WordPress.com, Tumblr ve Pocket Casts gibi büyük web operasyonlarının arkasındaki dijital güç merkezi Automattic, evrensel bir mesajlaşma uygulaması olan Texts satın alarak mesajlaşma pazarına adım attı. Anlaşmanın değeri 50 milyon dolar olup, Automattic'in bu yeni yöne olan ciddi bağlılığını göstermektedir.

Texts kullanıcıların mesajlaşma etkinliklerini sorunsuz bir şekilde birleştirmelerine olanak tanıyan çeşitli mesajlaşma uygulamaları için bir merkezdir. WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Signal, iMessage gibi platformlardan gelen mesajlara tek bir portalın rahatlığıyla erişme ve yanıt verme yeteneği sağlar. Beeper gibi Texts, yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtlar gibi ekstra özelliklerle birlikte gelirken, temel işlevi, çeşitli mesajlaşma gelen kutularını tek, kullanıcı dostu bir arayüzde merkezileştirmeyi amaçlıyor.

Automattic İcra Kurulu Başkanı Matt Mullenweg, Texts entegrasyonunun yalnızca bir ürün birleşmesinden daha fazlası olarak hizmet edeceğini öngörüyor. Bu, hızla gelişen iletişim teknolojisi alanına daha geniş ve daha önemli bir yatırımın başlangıcını işaret ediyor. Şu ana kadar Automattic'in ana etki alanları yayıncılık ve ticaretti. Texts eklenmesiyle mesajlaşma, şirketin operasyonlarının üçüncü temel direği haline geliyor.

Mullenweg, kişisel yayıncılık, ticaret ve mesajlaşma gibi odak alanlarına uzun vadeli bağlılığını teyit ederek, insanlık durumu için çok temel olduğunu düşündüğüm alanları seçmeyi sevdiğimi ve hayatımın geri kalanında bunun üzerinde çalışabileceğimi belirtiyor. Bu kapsamda, bu alanların uzun ömürlü olmasını sağlamak için açık kaynaklı çözümlerin bu alanlara dahil edilmesinin önemine inanıyor.

Mullenweg, Matrix gibi belirli merkezi olmayan mesajlaşma çözümleri konusunda özellikle iyimser görünüyor. Texts kullanıcıları kademeli olarak giderek daha açık protokoller benimsemeye yönlendirebileceğini ima ediyor. Bununla birlikte, kullanıcıları belirli standartlara uymaya zorlamamaya isteklidir ve en kullanıcı merkezli yaklaşımın, birden fazla platformda destek sunarak pazar dinamiklerinin ve kullanıcı tercihlerinin kendi seyrine gitmesine izin vermek olduğunu düşünüyor.

Automattic'in CEO'su, Texts iki ana yönüne derin saygı duyuyor: Harika yaratıcısı Kishan Bagaria ve bulut tabanlı depolama yerine yerel şifrelemeye dayanan sağlam güvenlik çözümü. Bu, Beeper gibi piyasadaki diğer tekliflerin aksine, Texts mesajlarınızın bir kopyasını bulutta saklamadığı anlamına gelir. Mullenweg, bunun neden o kadar güvenli olmadığına dair teknik argümanın, bazı şeylerin neden engellenmesi gerektiği konusunda iyi bir argüman olduğunu söylüyor.

Texts ekibi, Automattic'e katıldıktan sonra kaynakları öncelikle uygulamanın mobil sürümünü tamamlamaya yönlendirecek ve Mullenweg'e göre bu, bazı zorluklara yol açıyor. Ancak uçtan uca şifrelemenin korunması ve kullanıcı anahtarı gizliliğinin korunması sağlanırken bu sorunların ele alındığına inanıyor ve bunun 'zor' olduğunu da ekliyor.

Şu anda Texts, aylık 15 ABD doları değerinde bir ileri düzey kullanıcı aracıdır, ancak Mullenweg, fiyatlandırma yapısındaki potansiyel değişikliklere işaret ederek gelecekte potansiyel bir ücretsiz sürüm hakkında spekülasyonları alevlendiriyor. Ancak sıkı kullanıcılar için tam maliyet seçeneği muhtemelen daha fazla özellik ve işlevsellik sunacaktır.

Daha fazla çevrimiçi iletişim, herkese açık sosyal ağlardan grup sohbetlerine doğru kayarken, Mullenweg ve Automattic mesajlaşma için önemli bir gelecek görüyor. Automattic'in sohbetten kazançlı ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturup oluşturamayacağı henüz bilinmiyor. Ancak ilk sinyal, mesajlaşma hizmetlerinde iyileştirmeye, daha az gürültüye ve daha anlamlı etkileşime işaret ediyor. Kodsuz ve az kodlu uygulama geliştirme konusunda uzmanlaşan AppMaster , mesajlaşmayı gelecekte önemli bir arayüz olarak görebilir.