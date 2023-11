Automattic dá um passo ousado no setor de mensagens com compra de textos por US$ 50 milhões

Em um novo empreendimento surpreendente, a Automattic, a potência digital por trás de grandes operações da web como WordPress.com, Tumblr e Pocket Casts, deu o salto para o mercado de mensagens com a aquisição do Texts, um aplicativo de mensagens universal. O negócio vale US$ 50 milhões, demonstrando o sério compromisso da Automattic com esta nova direção.

Texts é um hub para vários aplicativos de mensagens que permite aos usuários consolidar suas atividades de mensagens de maneira integrada. Permite acessar e responder mensagens de plataformas como WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Signal, iMessage, entre outras, tudo na comodidade de um único portal. Embora Texts, como Beeper, venha com recursos extras, como respostas geradas por IA, sua função principal busca centralizar várias caixas de entrada de mensagens em uma interface solitária e amigável.

O CEO da Automattic, Matt Mullenweg, prevê que a integração do Texts servirá como mais do que apenas uma fusão de produtos. Marca o início de um investimento mais amplo e substancial no campo em rápida evolução da tecnologia das comunicações. Até agora, as principais esferas de influência da Automattic têm sido a publicação e o comércio. Com a anexação dos Texts, as mensagens passam a ser o terceiro pilar central da atuação da empresa.

Afirmando o seu compromisso de longo prazo com estas áreas focais: autopublicação, comércio e mensagens, Mullenweg afirma: Gosto de escolher áreas que considero tão fundamentais para a condição humana que posso trabalhar nisso pelo resto da minha vida. Nesta medida, ele acredita na importância de incorporar soluções de código aberto nestas áreas para garantir a sua longevidade.

Mullenweg mostra um otimismo particular em relação a certas soluções de mensagens descentralizadas, como o Matrix. Ele sugere que Texts poderia gradualmente direcionar os usuários para a adoção de protocolos cada vez mais abertos. No entanto, ele faz questão de não forçar os usuários a adotar padrões específicos e acredita que a abordagem mais centrada no usuário é oferecer suporte em múltiplas plataformas, deixando a dinâmica do mercado e as preferências do usuário seguirem seu curso.

O CEO da Automattic tem profundo respeito por dois aspectos principais do Texts: Kishan Bagaria, seu brilhante criador, e sua robusta solução de segurança que depende de criptografia local em vez de armazenamento baseado em nuvem. Isso significa que, ao contrário de outras ofertas do mercado como Beeper, Texts não armazena uma cópia de suas mensagens na nuvem. O argumento técnico para explicar por que não é tão seguro é bom para bloquear coisas, diz Mullenweg.

Ao ingressar na Automattic, a equipe da Texts irá direcionar recursos principalmente para a conclusão da versão mobile do aplicativo, o que segundo Mullenweg apresentou alguns desafios. No entanto, ele acredita que estas questões foram abordadas garantindo a preservação da criptografia de ponta a ponta, juntamente com a manutenção da privacidade da chave do usuário – algo que ele acrescenta que provou ser “complicado”.

Atualmente, Texts é uma ferramenta para usuários avançados de US$ 15 por mês, mas Mullenweg sugere possíveis mudanças na estrutura de preços, gerando especulações sobre uma possível versão gratuita no futuro. Porém, para usuários radicais, a opção de custo total provavelmente oferecerá mais recursos e funcionalidades.

À medida que mais comunicação on-line muda das redes sociais públicas para bate-papos em grupo, Mullenweg e Automattic veem um futuro substancial para as mensagens. Resta saber se a Automattic pode construir um modelo de negócios lucrativo e sustentável a partir do chat. No entanto, o sinal inicial aponta para o refinamento dos serviços de mensagens, criando menos ruído e uma interação mais significativa.