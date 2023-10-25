Automattic 斥资 5000 万美元购买文本，大胆进军消息领域

Automattic 是 WordPress.com、Tumblr 和 Pocket Casts 等主要网络运营商背后的数字巨头，在一项令人惊讶的新举措中，它通过收购通用消息应用程序Texts进军消息市场。这笔交易价值 5000 万美元，体现了 Automattic 对这一新方向的认真承诺。

Texts是各种消息传递应用程序的中心，允许用户无缝地整合他们的消息传递活动。它允许访问和响应来自 WhatsApp、Instagram、LinkedIn、Signal、iMessage 等平台的消息，所有这些都可以通过一个门户的便利性实现。虽然Texts与Beeper一样具有人工智能生成回复等额外功能，但其主要功能旨在将各种消息收件箱集中到一个单独的、用户友好的界面中。

Automattic 首席执行官 Matt Mullenweg 预计Texts的整合不仅仅是一次产品合并。它标志着对快速发展的通信技术领域进行更广泛、更实质性的投资的开始。到目前为止，Automattic 的主要影响范围是出版和商业。随着Texts的合并，消息传递成为公司运营的第三个核心支柱。

Mullenweg 确认了他对这些重点领域的长期承诺：自助出版、商业和信息传递，我喜欢选择我认为对人类状况至关重要的领域，以便我可以在余生中致力于此。从这个意义上说，他相信在这些领域纳入开源解决方案以确保其寿命的重要性。

Mullenweg 对某些去中心化消息传递解决方案（例如 Matrix）表现出特别乐观的态度。他暗示Texts可以逐渐引导用户采用日益开放的协议。然而，他热衷于不要强迫用户遵守特定的标准，并认为最以用户为中心的方法是提供跨多个平台的支持，让市场动态和用户偏好顺其自然。

Automattic 的首席执行官对Texts的两个主要方面深表敬意：Kishan Bagaria，其杰出的创造者，以及其强大的安全解决方案，该解决方案依赖于本地加密而不是基于云的存储。这意味着，与市场上的其他产品（如Beeper不同， Texts不会在云中存储消息的副本。 Mullenweg 表示，关于为什么它不那么安全的技术论点是为什么要阻止事物的一个很好的论据。

加入 Automattic 后， Texts团队将主要将资源用于完成该应用程序的移动版本，据 Mullenweg 称，这带来了一些挑战。然而，他认为这些问题已经得到解决，同时确保保留端到端加密并维护用户密钥隐私——他补充说，这被证明是“棘手的”。

目前， Texts是一款每月 15 美元的高级用户工具，但 Mullenweg 暗示定价结构可能发生变化，引发了人们对未来可能推出免费版本的猜测。不过，对于铁杆用户来说，全价选项可能会提供更多特性和功能。

随着越来越多的在线交流从公众优先的社交网络转向群聊，Mullenweg 和 Automattic 看到了消息传递的广阔前景。 Automattic 能否从聊天中建立一个利润丰厚且可持续的商业模式还有待观察。然而，最初的信号表明消息传递服务的改进，创造更少的噪音和更有意义的互动。 AppMaster专注于无代码和低代码应用程序开发，可能会将消息传递视为未来的重要界面。