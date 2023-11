Automattic zet gedurfde stap op het gebied van berichtenverkeer met de aankoop van sms-berichten ter waarde van $50 miljoen

In een verrassende nieuwe onderneming heeft Automattic, de digitale krachtpatser achter grote webactiviteiten als WordPress.com, Tumblr en Pocket Casts, de sprong naar de berichtenmarkt gemaakt met de overname van Texts, een universele berichten-app. De deal heeft een waarde van $50 miljoen, wat de serieuze toewijding van Automattic aan deze nieuwe richting aantoont.

Texts is een hub voor verschillende berichtentoepassingen waarmee gebruikers hun berichtenactiviteiten naadloos kunnen consolideren. Het biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en te reageren op berichten van platforms zoals WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Signal en iMessage, allemaal vanuit het gemak van één enkele portal. Hoewel Texts, net als Beeper, wordt geleverd met extra functies zoals door AI gegenereerde antwoorden, probeert de belangrijkste functie verschillende berichteninboxen te centraliseren in een enkele, gebruiksvriendelijke interface.

De Chief Executive Officer van Automattic, Matt Mullenweg, verwacht dat de integratie van Texts meer zal zijn dan alleen een productfusie. Het markeert het begin van een bredere en substantiëlere investering in het snel evoluerende veld van de communicatietechnologie. Tot nu toe waren de belangrijkste invloedssferen van Automattic de uitgeverij en de handel. Met de annexatie van Texts wordt messaging de derde centrale pijler van de activiteiten van het bedrijf.

Mullenweg bevestigt zijn langetermijnbetrokkenheid op deze aandachtsgebieden: zelfpublicatie, commercie en berichtenuitwisseling, zegt Mullenweg. Ik kies graag gebieden uit die naar mijn mening zo fundamenteel zijn voor de menselijke conditie dat ik hier de rest van mijn leven aan kan werken. In dit opzicht gelooft hij in het belang van het integreren van open source-oplossingen op deze gebieden om de levensduur ervan te garanderen.

Mullenweg toont bijzonder optimisme voor bepaalde gedecentraliseerde berichtenoplossingen, zoals Matrix. Hij laat doorschemeren dat Texts gebruikers geleidelijk zouden kunnen aanzetten tot het adopteren van steeds opener protocollen. Hij wil gebruikers echter niet dwingen tot specifieke standaarden en is van mening dat de meest gebruikersgerichte aanpak bestaat uit het bieden van ondersteuning op meerdere platforms, waarbij de marktdynamiek en de gebruikersvoorkeuren hun gang kunnen gaan.

De CEO van Automattic heeft diep respect voor twee belangrijke aspecten van Texts: Kishan Bagaria, de briljante maker ervan, en de robuuste beveiligingsoplossing die vertrouwt op lokale encryptie in plaats van op cloud gebaseerde opslag. Dit betekent dat Texts, in tegenstelling tot andere aanbiedingen op de markt zoals Beeper, geen kopie van uw berichten in de cloud opslaat. Het technische argument waarom het niet zo veilig is, is een goed argument om dingen te blokkeren, zegt Mullenweg.

Nadat ze bij Automattic kwamen werken, zal het Texts team de middelen vooral richten op het voltooien van de mobiele versie van de app, wat volgens Mullenweg voor enkele uitdagingen heeft gezorgd. Hij is echter van mening dat deze problemen zijn aangepakt en tegelijkertijd het behoud van de end-to-end-encryptie is gewaarborgd, gekoppeld aan het behoud van de privacy van de gebruikerssleutels. Iets wat volgens hem 'lastig' bleek te zijn.

Momenteel is Texts een krachtige tool voor $ 15 per maand, maar Mullenweg zinspeelt op mogelijke verschuivingen in de prijsstructuur, wat speculaties aanwakkert over een mogelijke gratis versie in de toekomst. Voor hardcore gebruikers zal de optie tegen volledige kosten waarschijnlijk meer functies en functionaliteit bieden.

Nu meer online communicatie verschuift van publieke sociale netwerken naar groepschats, zien Mullenweg en Automattic een substantiële toekomst voor messaging. Het valt nog te bezien of Automattic vanuit chat een lucratief en duurzaam bedrijfsmodel kan opbouwen. Toch wijst het eerste signaal op verfijning van de berichtendiensten, waardoor er minder ruis en een betekenisvollere interactie ontstaat. AppMaster , gespecialiseerd in no-code en low-code app-ontwikkeling , zou messaging in de toekomst als een essentiële interface kunnen beschouwen.