Automattic делает смелый шаг в сфере обмена сообщениями, закупив текстовые сообщения на 50 миллионов долларов

Компания Automattic, цифровая электростанция, стоящая за такими крупными веб-операциями, как WordPress.com, Tumblr и Pocket Casts, совершила удивительный новый проект, сделав шаг на рынок обмена сообщениями, приобретя Texts, универсальное приложение для обмена сообщениями. Стоимость сделки составляет 50 миллионов долларов, что демонстрирует серьезную приверженность Automattic этому новому направлению.

Texts — это центр различных приложений для обмена сообщениями, который позволяет пользователям легко консолидировать свою деятельность по обмену сообщениями. Он предоставляет возможность получать доступ и отвечать на сообщения с таких платформ, как WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Signal, iMessage и других, и все это с помощью единого портала. Хотя Texts, как и Beeper, имеет дополнительные функции, такие как ответы, генерируемые искусственным интеллектом, его основная функция направлена ​​на централизацию различных почтовых ящиков в едином, удобном для пользователя интерфейсе.

Генеральный директор Automattic Мэтт Малленвег ожидает, что интеграция Texts станет чем-то большим, чем просто слиянием продуктов. Это знаменует собой начало более широких и существенных инвестиций в быстро развивающуюся область коммуникационных технологий. До сих пор основными сферами влияния Automattic были издательское дело и коммерция. С присоединением Texts обмен сообщениями становится третьим центральным элементом деятельности компании.

Подтверждая свою долгосрочную приверженность этим основным направлениям: самопубликация, коммерция и обмен сообщениями, Мулленвег заявляет, что мне нравится выбирать области, которые, по моему мнению, настолько важны для человеческого существования, что я могу работать над этим всю оставшуюся жизнь. В этой степени он верит в важность внедрения решений с открытым исходным кодом в этих областях для обеспечения их долговечности.

Малленвег проявляет особый оптимизм в отношении некоторых децентрализованных решений для обмена сообщениями, таких как Matrix. Он намекает, что Texts может постепенно подтолкнуть пользователей к использованию все более открытых протоколов. Однако он стремится не принуждать пользователей к соблюдению определенных стандартов и считает, что наиболее ориентированный на пользователя подход — предложить поддержку на нескольких платформах, позволяя динамике рынка и предпочтениям пользователей идти своим чередом.

Генеральный директор Automattic глубоко уважает два основных аспекта Texts: Кишана Багарию, его блестящего создателя, и надежное решение безопасности, которое опирается на локальное шифрование, а не на облачное хранилище. Это означает, что в отличие от других предложений на рынке, таких как Beeper, Texts не хранит копии ваших сообщений в облаке. Технический аргумент в пользу того, почему это не так безопасно, является хорошим аргументом в пользу блокировки вещей, говорит Малленвег.

Присоединившись к Automattic, команда Texts в первую очередь будет направлять ресурсы на завершение мобильной версии приложения, что, по словам Мулленвега, создало некоторые проблемы. Однако он считает, что эти проблемы были решены, обеспечив сохранение сквозного шифрования в сочетании с сохранением конфиденциальности пользовательских ключей, что, по его словам, оказалось «сложным».

В настоящее время Texts является инструментом для опытных пользователей стоимостью 15 долларов в месяц, но Малленвег намекает на потенциальные изменения в структуре цен, вызывая слухи о потенциальной бесплатной версии в будущем. Однако для заядлых пользователей полноценный вариант, скорее всего, предложит больше возможностей и возможностей.

Поскольку все больше онлайн-коммуникаций переходит от общедоступных социальных сетей к групповым чатам, Малленвег и Automattic видят большое будущее для обмена сообщениями. Еще неизвестно, сможет ли Automattic построить прибыльную и устойчивую бизнес-модель с помощью чата. Тем не менее, первоначальный сигнал указывает на усовершенствование служб обмена сообщениями, создание меньшего шума и более значимое взаимодействие. AppMaster , специализирующаяся на разработке приложений no-code и low-code , может рассматривать обмен сообщениями как важный интерфейс в будущем.