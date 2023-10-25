تتخذ شركة Automattic خطوة جريئة في مجال المراسلة من خلال شراء نصوص بقيمة 50 مليون دولار

في مشروع جديد مدهش، حققت شركة Automattic، القوة الرقمية التي تقف وراء عمليات الويب الرئيسية مثل WordPress.com وTumblr وPocket Casts، قفزة كبيرة في سوق المراسلة من خلال استحواذها على Texts ، وهو تطبيق مراسلة عالمي. وتبلغ قيمة الصفقة 50 مليون دولار، مما يدل على التزام Automattic الجاد بهذا الاتجاه الجديد.

تعد Texts مركزًا لتطبيقات المراسلة المختلفة التي تتيح للمستخدمين دمج نشاط المراسلة الخاص بهم بسلاسة. فهو يمنح القدرة على الوصول إلى الرسائل والرد عليها من منصات مثل WhatsApp وInstagram وLinkedIn وSignal وiMessage وغيرها، كل ذلك من خلال بوابة واحدة. في حين أن Texts ، مثل Beeper ، تأتي مع ميزات إضافية مثل الردود التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإن وظيفتها الرئيسية تسعى إلى مركزة صناديق البريد الوارد المختلفة للمراسلة في واجهة فردية وسهلة الاستخدام.

يتوقع مات مولنويج، الرئيس التنفيذي لشركة Automattic، أن يكون تكامل Texts أكثر من مجرد دمج منتج. إنه يمثل بداية استثمار أوسع وأكثر أهمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات سريع التطور. حتى الآن، كانت مجالات التأثير الرئيسية لشركة Automattic هي النشر والتجارة. مع ضم Texts ، تصبح الرسائل الركيزة المركزية الثالثة لعمليات الشركة.

مؤكدًا التزامه طويل الأمد بهذه المجالات المحورية: النشر الذاتي، والتجارة، والمراسلة، يقول مولنويج، أحب اختيار المجالات التي أشعر أنها أساسية جدًا للحالة الإنسانية بحيث يمكنني العمل عليها بقية حياتي. وإلى هذا الحد، فهو يؤمن بأهمية دمج الحلول مفتوحة المصدر في هذه المجالات لضمان استمراريتها.

يُظهر Mullenweg تفاؤلاً خاصًا ببعض حلول المراسلة اللامركزية، مثل Matrix. ويشير إلى أن Texts يمكن أن توجه المستخدمين تدريجيًا نحو اعتماد بروتوكولات مفتوحة بشكل متزايد. ومع ذلك، فهو حريص على عدم إجبار المستخدمين على معايير محددة ويشعر أن النهج الأكثر تركيزًا على المستخدم هو تقديم الدعم عبر منصات متعددة، مما يسمح لديناميكيات السوق وتفضيلات المستخدم بأخذ مجراها.

يتمتع الرئيس التنفيذي لشركة Automattic باحترام عميق لجانبين رئيسيين من Texts: كيشان باجاريا، منشئها الرائع، وحلها الأمني ​​القوي الذي يعتمد على التشفير المحلي بدلاً من التخزين السحابي. وهذا يعني أنه على عكس العروض الأخرى المتوفرة في السوق مثل Beeper ، Texts لا يقوم بتخزين نسخة من رسائلك في السحابة. يقول مولنويج إن الحجة الفنية التي تفسر سبب كونها غير آمنة هي حجة جيدة تفسر سبب حجب الأشياء.

عند الانضمام إلى Automattic، سيقوم فريق Texts في المقام الأول بتوجيه الموارد نحو إكمال إصدار الهاتف المحمول من التطبيق، والذي فرض بعض التحديات وفقًا لمولينويج. ومع ذلك، فهو يعتقد أنه تمت معالجة هذه المشكلات مع ضمان الحفاظ على التشفير الشامل إلى جانب الحفاظ على خصوصية مفتاح المستخدم - وهو أمر يضيف أنه أثبت أنه "صعب".

في الوقت الحالي، تعد Texts أداة مستخدم فعالة بقيمة 15 دولارًا شهريًا، لكن Mullenweg يلمح إلى التحولات المحتملة في هيكل التسعير، مما يثير التكهنات حول إصدار مجاني محتمل في المستقبل. بالنسبة للمستخدمين المتشددين، من المرجح أن يوفر خيار التكلفة الكاملة المزيد من الميزات والوظائف.

مع تحول المزيد من الاتصالات عبر الإنترنت من الشبكات الاجتماعية العامة أولاً إلى المحادثات الجماعية، يرى Mullenweg وAutomattic مستقبلًا كبيرًا للمراسلة. ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان Automattic بناء نموذج أعمال مربح ومستدام من خلال الدردشة. ومع ذلك، تشير الإشارة الأولية إلى تحسين خدمات المراسلة، مما يؤدي إلى تقليل الضوضاء وزيادة التفاعل الهادف. AppMaster ، المتخصص في تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية ، قد يعتبر المراسلة واجهة أساسية في المستقبل.