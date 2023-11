Firma Automattic odważnie wkracza w sferę przesyłania wiadomości, kupując SMS-y za 50 mln dolarów

W ramach zaskakującego nowego przedsięwzięcia Automattic, cyfrowa potęga stojąca za głównymi operacjami internetowymi, takimi jak WordPress.com, Tumblr i Pocket Casts, wkroczyła na rynek przesyłania wiadomości, przejmując Texts, uniwersalną aplikację do przesyłania wiadomości. Transakcja jest warta 50 milionów dolarów i pokazuje poważne zaangażowanie Automattic w ten nowy kierunek.

Texts to centrum różnych aplikacji do przesyłania wiadomości, które pozwala użytkownikom bezproblemowo konsolidować swoją aktywność związaną z przesyłaniem wiadomości. Zapewnia możliwość dostępu i odpowiadania na wiadomości z platform takich jak między innymi WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Signal, iMessage, a wszystko to z wygody jednego portalu. Chociaż Texts, podobnie jak Beeper, ma dodatkowe funkcje, takie jak odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję, jego główna funkcja ma na celu scentralizowanie różnych skrzynek odbiorczych wiadomości w pojedynczym, przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Dyrektor naczelny Automattic, Matt Mullenweg, przewiduje, że integracja Texts będzie czymś więcej niż tylko fuzją produktów. Oznacza początek szerszych i bardziej znaczących inwestycji w szybko rozwijającą się dziedzinę technologii komunikacyjnych. Do tej pory głównymi sferami wpływów Automattic były wydawnictwa i handel. Wraz z aneksją Texts, przesyłanie wiadomości staje się trzecim centralnym filarem działalności firmy.

Potwierdzając jego długoterminowe zaangażowanie w te główne obszary: publikacje własne, handel i przesyłanie wiadomości, Mullenweg stwierdza, że ​​lubię wybierać obszary, które moim zdaniem są na tyle fundamentalne dla kondycji ludzkiej, że mogę nad nimi pracować przez resztę życia. W tym zakresie wierzy w znaczenie włączania rozwiązań typu open source w tych dziedzinach, aby zapewnić ich trwałość.

Mullenweg wykazuje szczególny optymizm w przypadku niektórych zdecentralizowanych rozwiązań do przesyłania wiadomości, takich jak Matrix. Sugeruje, że Texts może stopniowo kierować użytkowników w stronę przyjmowania coraz bardziej otwartych protokołów. Zależy mu jednak na tym, aby nie narzucać użytkownikom określonych standardów i uważa, że ​​najbardziej zorientowanym na użytkownika podejściem jest oferowanie wsparcia na wielu platformach, pozwalając, aby dynamika rynku i preferencje użytkowników szły swoim biegiem.

Dyrektor generalny Automattic ma głęboki szacunek dla dwóch głównych aspektów Texts: Kishana Bagarii, jego genialnego twórcy i jego solidnego rozwiązania bezpieczeństwa, które opiera się na lokalnym szyfrowaniu, a nie na przechowywaniu w chmurze. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych ofert na rynku, takich jak Beeper, Texts nie przechowuje kopii Twoich wiadomości w chmurze. Techniczny argument przemawiający za tym, że nie jest to tak bezpieczne, jest dobrym argumentem przemawiającym za blokowaniem różnych rzeczy, twierdzi Mullenweg.

Po dołączeniu do Automattic zespół Texts będzie przede wszystkim kierował zasoby w stronę ukończenia mobilnej wersji aplikacji, co według Mullenweg stwarzało pewne wyzwania. Uważa jednak, że rozwiązano te problemy, zapewniając jednocześnie zachowanie pełnego szyfrowania w połączeniu z zachowaniem prywatności kluczy użytkownika – co, jak dodaje, okazało się „trudne”.

Obecnie Texts jest narzędziem dla zaawansowanych użytkowników, wartym 15 dolarów miesięcznie, ale Mullenweg wskazuje na potencjalne zmiany w strukturze cen, wzbudzając spekulacje na temat potencjalnej bezpłatnej wersji w przyszłości. Jednak dla zagorzałych użytkowników opcja pełnopłatna prawdopodobnie będzie oferować więcej funkcji i funkcjonalności.

W miarę jak coraz więcej komunikacji online przenosi się z publicznych sieci społecznościowych na czaty grupowe, Mullenweg i Automattic widzą znaczącą przyszłość w zakresie przesyłania wiadomości. Czas pokaże, czy Automattic będzie w stanie zbudować lukratywny i zrównoważony model biznesowy na podstawie czatu. Jednak początkowy sygnał wskazuje na udoskonalenie usług przesyłania wiadomości, powodując mniej hałasu i bardziej znaczącą interakcję. AppMaster , specjalizujący się w tworzeniu aplikacji bez i z małą ilością kodu , może w przyszłości uznać przesyłanie wiadomości za niezbędny interfejs.