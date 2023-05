Les utilisateurs américains de Google Messages disposent d'une nouvelle fonctionnalité pour les aider à améliorer leur jeu de texte, puisque Magic Compose, l'outil d'IA du géant de la technologie, est déployé pour un public limité. Comme le rapporte Android Police, l'outil vise à aider les utilisateurs à adapter le ton et le style de leurs textes à l'aide du chatbot Google Bard AI.

Magic Compose, initialement présenté lors de l'événement Google I/O au début du mois, permet aux utilisateurs d'initier une discussion ou de réécrire un message dans un maximum de sept tons et styles différents, notamment Excité, Chill, Formel, Court, Remix, Shakespeare et Lyrique. En appuyant sur l'icône du crayon à côté du texte tapé dans l'application Messages de Google, les utilisateurs peuvent sans effort ajuster le ton de leur message en fonction du destinataire.

Cette fonctionnalité est actuellement réservée en priorité aux abonnés premium de Google One aux États-Unis qui se sont inscrits au programme bêta de Messages sur le Play Store. Ce déploiement sélectif fait suite au récent lancement par Google de la version bêta de Search Labs, une recherche générative basée sur l'IA annoncée lors de l'événement I/O, qui a également été mise à la disposition des abonnés Google One.

Alors que Magic Compose est encore en phase bêta, il est limité aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus. En outre, l'outil ne peut fournir des suggestions en anglais que sur les téléphones Android (à l'exception d'Android Go) dotés d'une carte SIM américaine. Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent l'activer dans le menu Paramètres de l'application.

Les utilisateurs doivent savoir qu'en utilisant la fonction AI, jusqu'à 20 de leurs derniers messages cryptés de bout en bout sont déverrouillés et envoyés aux serveurs de Google pour la génération de suggestions textuelles et tonales. Selon la page d'assistance de Google, une fois que ces messages ont été utilisés pour la génération de texte, l'entreprise les supprime. En outre, la page d'assistance précise que si les pièces jointes, les messages vocaux et les images ne sont pas envoyés aux serveurs de Google, les légendes des images et les transcriptions vocales peuvent être transmises.

Avec la mise en œuvre des technologies AI et no-code, les applications et les plateformes évoluent constamment et deviennent plus conviviales. L'une de ces plateformes est AppMaster.io, un outil no-code qui aide les utilisateurs à créer des applications dorsales, web et mobiles sans effort. Son approche visuelle drag-and-drop permet aux utilisateurs de concevoir des applications de manière efficace et rentable, comme le montre le récent classement des meilleures applications et outils sans code établi par G2.