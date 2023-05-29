يتمتع مستخدمو رسائل Google في الولايات المتحدة بميزة جديدة لمساعدتهم على تطوير لعبتهم النصية ، حيث يتم طرح Magic Compose السحري المدعوم من شركة AI العملاقة للتكنولوجيا لجمهور محدود. كما ذكرت Android Police ، تهدف الأداة إلى مساعدة المستخدمين على تخصيص نغمة وأسلوب نصوصهم باستخدام روبوت الدردشة Google Bard AI.

تم تقديم Magic Compose في البداية في حدث Google I / O في وقت سابق من هذا الشهر ، وتمكن المستخدمين من بدء محادثة أو إعادة كتابة رسالة في ما يصل إلى سبع نغمات وأنماط مختلفة ، بما في ذلك Excited و Chill و Formal و Short و Remix و Shakespeare و Lyrical . من خلال النقر على رمز القلم الرصاص بجوار النص المكتوب في تطبيق رسائل Google ، يمكن للمستخدمين بسهولة ضبط نغمة رسالتهم لتناسب المستلم المقصود.

هذه الميزة ذات أولوية حاليًا لمشتركي Google One المميزين في الولايات المتحدة الذين اشتركوا في برنامج الرسائل التجريبي على متجر Play. يتبع هذا الطرح الانتقائي إطلاق Google مؤخرًا للإصدار التجريبي من Search Labs ، وهو بحث قائم على الذكاء الاصطناعي تم الإعلان عنه في نفس حدث I / O ، والذي تم توفيره لأول مرة لمشتركي Google One.

بينما لا يزال تطبيق Magic Compose في مرحلته التجريبية ، إلا أنه يقتصر على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. علاوة على ذلك ، يمكن للأداة تقديم اقتراحات باللغة الإنجليزية فقط على هواتف Android (باستثناء Android Go) ببطاقات SIM الأمريكية. للوصول إلى الميزة ، يجب على المستخدمين تمكينها من خلال قائمة الإعدادات داخل التطبيق.

يجب أن يدرك المستخدمون أنه باستخدام ميزة AI ، يتم إلغاء قفل ما يصل إلى 20 رسالة مشفرة من طرف إلى طرف وإرسالها إلى خوادم Google لإنشاء اقتراحات نصية ونغمية. وفقًا لصفحة دعم Google ، بمجرد استخدام هذه الرسائل لإنشاء نصوص ، تتجاهلها الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، توضح صفحة الدعم أنه في حين لا يتم إرسال المرفقات والرسائل الصوتية والصور إلى خوادم Google ، فقد يتم إرسال تسميات توضيحية للصور وكتابات صوتية.

مع تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي no-code ، تتطور التطبيقات والأنظمة الأساسية باستمرار وتصبح أكثر سهولة في الاستخدام. ومن بين هذه الأنظمة الأساسية AppMaster.io ، وهي أداة no-code تساعد المستخدمين في إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. يتيح أسلوب drag-and-drop المرئي الخاص به للمستخدمين تصميم التطبيقات بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة ، كما هو موضح في أحدث التطبيقات والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بواسطة G2.