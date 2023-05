Pengguna Google Messages yang berbasis di AS memiliki fitur baru untuk membantu mereka meningkatkan permainan teks mereka, karena Magic Compose bertenaga AI raksasa teknologi diluncurkan ke audiens terbatas. Seperti dilansir Android Police, alat ini bertujuan untuk membantu pengguna menyesuaikan nada dan gaya teks mereka menggunakan chatbot Google Bard AI.

Magic Compose, awalnya diperkenalkan di acara Google I/O awal bulan ini, memungkinkan pengguna memulai obrolan atau menulis ulang pesan hingga tujuh nada dan gaya berbeda, termasuk Excited, Chill, Formal, Short, Remix, Shakespeare, dan Lyrical . Dengan mengetuk ikon pensil di sebelah teks yang diketik di aplikasi Pesan Google, pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan nada pesan mereka agar sesuai dengan penerima yang dituju.

Fitur tersebut saat ini diprioritaskan untuk pelanggan premium Google One di AS yang mendaftar ke program Messages beta di Play Store. Peluncuran selektif ini mengikuti peluncuran Google baru-baru ini dari Search Labs versi beta, pencarian generatif berbasis AI yang diumumkan pada acara I/O yang sama, yang juga pertama kali tersedia untuk pelanggan Google One.

Sementara Magic Compose masih dalam tahap beta, itu terbatas untuk pengguna berusia 18 tahun ke atas. Selain itu, alat tersebut hanya dapat memberikan saran dalam bahasa Inggris di ponsel Android (tidak termasuk Android Go) dengan kartu SIM AS. Untuk mengakses fitur tersebut, pengguna harus mengaktifkannya melalui menu Pengaturan di dalam aplikasi.

Pengguna harus menyadari bahwa dengan menggunakan fitur AI, hingga 20 pesan terenkripsi end-to-end terakhir mereka akan dibuka kuncinya dan dikirim ke server Google untuk pembuatan saran teks dan nada. Menurut halaman dukungan Google, setelah pesan-pesan ini digunakan untuk pembuatan teks, perusahaan membuangnya. Selain itu, halaman dukungan mengklarifikasi bahwa meskipun lampiran, pesan suara, dan gambar tidak dikirim ke server Google, teks gambar dan transkripsi suara dapat dikirimkan.

