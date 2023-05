Gli utenti statunitensi di Google Messages hanno a disposizione una nuova funzione che li aiuterà a migliorare il loro gioco di testo, in quanto Magic Compose del gigante tecnologico, basato sull'intelligenza artificiale, viene distribuito a un pubblico limitato. Come riportato da Android Police, lo strumento mira ad aiutare gli utenti a personalizzare il tono e lo stile dei loro testi utilizzando il chatbot AI Google Bard.

Magic Compose, presentato inizialmente all'evento Google I/O all'inizio del mese, consente agli utenti di avviare una chat o di riscrivere un messaggio in un massimo di sette toni e stili diversi, tra cui Eccitato, Tranquillo, Formale, Breve, Remix, Shakespeare e Lirico. Toccando l'icona della matita accanto al testo digitato nell'app Messaggi di Google, gli utenti possono regolare senza sforzo il tono del messaggio per adattarlo al destinatario.

La funzione è attualmente riservata agli abbonati premium di Google One negli Stati Uniti che hanno aderito al programma beta di Messaggi sul Play Store. Questo lancio selettivo segue il recente lancio da parte di Google della versione beta di Search Labs, una ricerca generativa basata sull'intelligenza artificiale annunciata allo stesso evento I/O, anch'essa resa disponibile per la prima volta agli abbonati di Google One.

Magic Compose è ancora in fase beta ed è limitato agli utenti di età superiore ai 18 anni. Inoltre, lo strumento può fornire suggerimenti in inglese solo su telefoni Android (escluso Android Go) con schede SIM statunitensi. Per accedere alla funzione, gli utenti devono attivarla attraverso il menu Impostazioni dell'app.

Gli utenti devono sapere che utilizzando la funzione AI, fino a 20 dei loro ultimi messaggi crittografati end-to-end vengono sbloccati e inviati ai server di Google per la generazione di suggerimenti testuali e tonali. Secondo la pagina di supporto di Google, una volta che questi messaggi sono stati utilizzati per la generazione del testo, l'azienda li scarta. Inoltre, la pagina di supporto chiarisce che mentre gli allegati, i messaggi vocali e le immagini non vengono inviati ai server di Google, le didascalie delle immagini e le trascrizioni vocali possono essere trasmesse.

