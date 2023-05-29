Американские пользователи Google Сообщений получили новую функцию, которая поможет им улучшить свою текстовую игру, так как технологический гигант распространил Magic Compose с поддержкой искусственного интеллекта на ограниченную аудиторию. Как сообщает Android Police, инструмент призван помочь пользователям подбирать тон и стиль своих текстов с помощью чат-бота Google Bard AI.

Magic Compose, первоначально представленный на мероприятии Google I/O в начале этого месяца, позволяет пользователям инициировать чат или переписать сообщение в семи различных тонах и стилях, включая возбужденный, холодный, формальный, короткий, ремикс, шекспировский и лирический. Нажав на значок карандаша рядом с набранным текстом в приложении "Сообщения Google", пользователь может без труда изменить тон своего сообщения в соответствии с его адресатом.

В настоящее время эта функция предназначена в первую очередь для премиум-абонентов Google One в США, которые подписаны на бета-программу "Сообщения" в Play Store. Это выборочное распространение следует за недавним запуском Google бета-версии Search Labs, генеративного поиска на основе искусственного интеллекта, анонсированного на том же мероприятии I/O, который также был впервые доступен подписчикам Google One.

Пока Magic Compose находится на стадии бета-версии, она доступна только для пользователей в возрасте от 18 лет. Кроме того, инструмент может предоставлять предложения на английском языке только на телефонах Android (за исключением Android Go) с SIM-картами США. Чтобы получить доступ к функции, пользователи должны включить ее через меню "Настройки" в приложении.

Пользователи должны знать, что при использовании функции искусственного интеллекта до 20 последних зашифрованных сообщений разблокируются и отправляются на серверы Google для создания текстовых и тональных предложений. Согласно странице поддержки Google, после того, как эти сообщения были использованы для создания текста, компания их удаляет. Кроме того, на странице поддержки уточняется, что вложения, голосовые сообщения и изображения не отправляются на серверы Google, но подписи к изображениям и расшифровка голоса могут быть переданы.

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