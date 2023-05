Os utilizadores norte-americanos do Google Messages têm uma nova funcionalidade para os ajudar a melhorar o seu jogo de texto, uma vez que o Magic Compose da gigante tecnológica, alimentado por IA, foi lançado para um público limitado. Conforme relatado pelo Android Police, a ferramenta visa ajudar os utilizadores a adaptar o tom e o estilo dos seus textos utilizando o chatbot Google Bard AI.

O Magic Compose, inicialmente apresentado no evento Google I / O no início deste mês, permite que os usuários iniciem um bate-papo ou reescrevam uma mensagem em até sete tons e estilos diferentes, incluindo Excited, Chill, Formal, Short, Remix, Shakespeare e Lyrical. Ao tocar no ícone do lápis junto ao texto escrito na aplicação Mensagens da Google, os utilizadores podem ajustar facilmente o tom da sua mensagem para se adequar ao destinatário pretendido.

A funcionalidade é actualmente prioritária para os subscritores premium do Google One nos EUA que se inscreveram no programa beta do Messages na Play Store. Este lançamento selectivo segue-se ao recente lançamento pela Google da versão beta do Search Labs, uma pesquisa generativa baseada em IA anunciada no mesmo evento I/O, que também foi disponibilizada pela primeira vez aos subscritores do Google One.

Embora o Magic Compose ainda esteja na sua fase beta, está limitado a utilizadores com idade igual ou superior a 18 anos. Além disso, a ferramenta só pode fornecer sugestões em inglês em telemóveis Android (excluindo o Android Go) com cartões SIM dos EUA. Para aceder à funcionalidade, os utilizadores devem activá-la através do menu Definições na aplicação.

Os utilizadores devem estar cientes de que, ao utilizar a funcionalidade de IA, até 20 das suas últimas mensagens encriptadas de ponta a ponta são desbloqueadas e enviadas para os servidores da Google para a geração de sugestões de texto e tons. De acordo com a página de suporte da Google, uma vez que estas mensagens tenham sido utilizadas para a geração de texto, a empresa elimina-as. Além disso, a página de suporte esclarece que, embora os anexos, as mensagens de voz e as imagens não sejam enviados para os servidores da Google, as legendas das imagens e as transcrições de voz podem ser transmitidas.

