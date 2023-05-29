美国的谷歌信息用户有一个新的功能，可以帮助他们提高他们的文字游戏，因为这个科技巨头的人工智能驱动的Magic Compose已经向有限的受众推出。据《安卓警察》报道，该工具旨在帮助用户使用Google Bard人工智能聊天机器人来定制他们的文本的语气和风格。

Magic Compose最初是在本月初的谷歌I/O大会上推出的，它使用户能够以多达七种不同的语气和风格发起聊天或改写信息，包括兴奋、冷淡、正式、简短、混音、莎士比亚和抒情。通过点击谷歌信息应用中输入的文本旁边的铅笔图标，用户可以毫不费力地调整他们信息的语气，以适应他们的目标收件人。

该功能目前优先提供给美国的高级Google One用户，他们在Play Store上注册了信息测试项目。在这次选择性推出之前，谷歌最近推出了搜索实验室的测试版，这是一个基于人工智能的生成性搜索，在同一次I/O大会上宣布，也首先提供给了谷歌一号用户。

虽然Magic Compose仍处于测试阶段，但它仅限于18岁及以上的用户。此外，该工具只能在装有美国SIM卡的Android手机（不包括Android Go）上提供英文建议。要访问该功能，用户必须通过应用程序内的设置菜单启用它。

用户应该知道，通过使用人工智能功能，他们最后的20条端到端加密信息会被解锁，并被发送到谷歌的服务器，用于生成文本和音调建议。根据谷歌的支持页面，一旦这些信息被用于文本生成，该公司就会丢弃它们。此外，该支持页面澄清说，虽然附件、语音信息和图像不会被发送到谷歌服务器，但图像标题和语音转录可能会被传送。

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