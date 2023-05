Amerikaanse gebruikers van Google Messages hebben een nieuwe functie om hen te helpen hun tekstspel te verbeteren, aangezien de AI-gestuurde Magic Compose van de techgigant wordt uitgerold naar een beperkt publiek. Zoals gemeld door Android Police, is de tool bedoeld om gebruikers te helpen de toon en stijl van hun teksten aan te passen met behulp van Google Bard AI chatbot.

Magic Compose, eerder deze maand geïntroduceerd op het Google I/O-evenement, stelt gebruikers in staat een chat te starten of een bericht te herschrijven in maximaal zeven verschillende tonen en stijlen, waaronder Opgewonden, Chill, Formeel, Kort, Remix, Shakespeare en Lyrisch. Door in de Berichten-app van Google op het potloodpictogram naast de getypte tekst te tikken, kunnen gebruikers moeiteloos de toon van hun bericht aanpassen aan de beoogde ontvanger.

De functie is momenteel prioritair voor premium Google One-abonnees in de VS die zich hebben aangemeld voor het bètaprogramma Berichten in de Play Store. Deze selectieve uitrol volgt op Google's recente lancering van de bètaversie van Search Labs, een op AI gebaseerde generatieve zoekopdracht die tijdens hetzelfde I/O-evenement werd aangekondigd en die ook eerst beschikbaar werd gesteld aan Google One-abonnees.

Hoewel Magic Compose zich nog in de bètafase bevindt, is het beperkt tot gebruikers van 18 jaar en ouder. Bovendien kan de tool alleen suggesties in het Engels geven op Android-telefoons (exclusief Android Go) met Amerikaanse simkaarten. Om toegang te krijgen tot de functie moeten gebruikers deze inschakelen via het menu Instellingen binnen de app.

Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat door het gebruik van de AI-functie maximaal 20 van hun laatste end-to-end versleutelde berichten worden ontgrendeld en naar de servers van Google worden gestuurd voor het genereren van tekst- en toonsuggesties. Volgens de ondersteuningspagina van Google worden deze berichten weggegooid zodra ze zijn gebruikt voor het genereren van tekst. Bovendien verduidelijkt de ondersteuningspagina dat bijlagen, gesproken berichten en afbeeldingen niet naar de servers van Google worden verzonden, maar dat afbeeldingsbijschriften en spraaktranscripties wel kunnen worden verzonden.

Met de implementatie van AI en no-code technologieën ontwikkelen apps en platforms zich voortdurend en worden ze gebruiksvriendelijker. Een dergelijk platform is AppMaster.io, een no-code tool die gebruikers helpt bij het moeiteloos creëren van backend-, web- en mobiele applicaties. Dankzij de visuele drag-and-drop benadering kunnen gebruikers op een efficiënte en kosteneffectieve manier apps ontwerpen, zoals blijkt uit de recente top no-code apps en tools ranking van G2.