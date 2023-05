Amerykańscy użytkownicy Wiadomości Google mają nową funkcję, która pomoże im ulepszyć grę tekstową, ponieważ Magic Compose oparty na sztucznej inteligencji giganta technologicznego jest wdrażany dla ograniczonej liczby odbiorców. Jak donosi Android Police, narzędzie ma na celu pomóc użytkownikom dostosować ton i styl ich tekstów za pomocą chatbota Google Bard AI.

Magic Compose, początkowo wprowadzony na imprezie Google I/O na początku tego miesiąca, umożliwia użytkownikom inicjowanie czatu lub przepisywanie wiadomości w maksymalnie siedmiu różnych tonach i stylach, w tym podekscytowanym, chłodnym, formalnym, krótkim, remiksowym, szekspirowskim i lirycznym. Stukając ikonę ołówka obok wpisanego tekstu w aplikacji Wiadomości Google, użytkownicy mogą bez wysiłku dostosować ton wiadomości do zamierzonego odbiorcy.

Funkcja ta jest obecnie dostępna w pierwszej kolejności dla subskrybentów premium Google One w USA, którzy zapisali się do programu beta Wiadomości w Sklepie Play. To selektywne wdrożenie następuje po niedawnym uruchomieniu przez Google wersji beta Search Labs, wyszukiwania generatywnego opartego na sztucznej inteligencji, ogłoszonego na tym samym wydarzeniu I / O, które również zostało najpierw udostępnione subskrybentom Google One.

Podczas gdy Magic Compose jest nadal w fazie beta, jest on ograniczony do użytkowników w wieku 18 lat i starszych. Co więcej, narzędzie może dostarczać sugestie tylko w języku angielskim na telefonach z Androidem (z wyłączeniem Android Go) z amerykańskimi kartami SIM. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, użytkownicy muszą włączyć ją w menu Ustawienia w aplikacji.

Użytkownicy powinni być świadomi, że korzystając z funkcji AI, do 20 ich ostatnich zaszyfrowanych wiadomości jest odblokowywanych i wysyłanych na serwery Google w celu wygenerowania tekstu i sugestii tonalnych. Według strony wsparcia Google, po wykorzystaniu tych wiadomości do generowania tekstu, firma je odrzuca. Dodatkowo, strona wsparcia wyjaśnia, że podczas gdy załączniki, wiadomości głosowe i obrazy nie są wysyłane na serwery Google, podpisy obrazów i transkrypcje głosowe mogą być przesyłane.

