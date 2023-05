In den USA ansässige Nutzer von Google Messages haben eine neue Funktion, die ihnen hilft, ihr Text-Spiel zu verbessern, da das KI-gesteuerte Magic Compose des Tech-Riesen für eine begrenzte Anzahl von Nutzern ausgerollt wird. Wie Android Police berichtet, zielt das Tool darauf ab, Nutzern dabei zu helfen, den Ton und Stil ihrer Texte mithilfe des Google Bard AI Chatbots anzupassen.

Magic Compose, das erstmals auf der Google I/O Anfang des Monats vorgestellt wurde, ermöglicht es Nutzern, einen Chat zu beginnen oder eine Nachricht in bis zu sieben verschiedenen Tönen und Stilen zu verfassen, darunter Aufgeregt, Chill, Formell, Kurz, Remix, Shakespeare und Lyrisch. Durch Tippen auf das Stift-Symbol neben dem getippten Text in der Nachrichten-App von Google können die Nutzer den Ton ihrer Nachricht mühelos an den gewünschten Empfänger anpassen.

Die Funktion ist derzeit vorrangig für Premium-Abonnenten von Google One in den USA vorgesehen, die sich für das Messages-Beta-Programm im Play Store angemeldet haben. Diese selektive Einführung folgt Googles kürzlich erfolgter Einführung der Beta-Version von Search Labs, einer KI-basierten generativen Suche, die auf der gleichen I/O-Veranstaltung angekündigt wurde und ebenfalls zuerst für Google One-Abonnenten verfügbar war.

Magic Compose befindet sich noch in der Betaphase und ist auf Nutzer ab 18 Jahren beschränkt. Außerdem kann das Tool nur auf Android-Telefonen (außer Android Go) mit US-SIM-Karten Vorschläge in englischer Sprache liefern. Um auf die Funktion zuzugreifen, müssen die Nutzer sie über das Einstellungsmenü in der App aktivieren.

Nutzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass durch die Nutzung der KI-Funktion bis zu 20 ihrer letzten Ende-zu-Ende-verschlüsselten Nachrichten entschlüsselt und an Googles Server gesendet werden, um Text- und Tonvorschläge zu generieren. Laut Googles Support-Seite werden diese Nachrichten, sobald sie für die Texterstellung verwendet wurden, vom Unternehmen verworfen. Außerdem wird auf der Support-Seite klargestellt, dass Anhänge, Sprachnachrichten und Bilder nicht an die Google-Server gesendet werden, während Bildunterschriften und Sprachtranskriptionen übertragen werden können.

Mit der Einführung von KI- und no-code Technologien entwickeln sich Apps und Plattformen ständig weiter und werden immer benutzerfreundlicher. Eine dieser Plattformen ist AppMaster.io, ein no-code Tool, mit dem Nutzer mühelos Backend-, Web- und Mobilanwendungen erstellen können. Sein visueller drag-and-drop Ansatz ermöglicht es den Nutzern, Apps auf effiziente und kostengünstige Weise zu entwickeln, wie die jüngste Rangliste der besten No-Code-Apps und -Tools von G2 zeigt.