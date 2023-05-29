ABD merkezli Google Mesajlar kullanıcıları, teknoloji devinin yapay zeka destekli Magic Compose'u sınırlı bir kitleye sunulduğundan, metin oyunlarını geliştirmelerine yardımcı olacak yeni bir özelliğe sahip. Android Polisi tarafından bildirildiği üzere araç, kullanıcıların Google Bard AI sohbet robotunu kullanarak metinlerinin tonunu ve stilini uyarlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

İlk olarak bu ayın başlarında Google I/O etkinliğinde tanıtılan Magic Compose, kullanıcıların Excited, Chill, Formal, Short, Remix, Shakespeare ve Lyrical dahil yedi adede kadar farklı ton ve stilde sohbet başlatmasına veya bir mesajı yeniden yazmasına olanak tanır. . Kullanıcılar, Google'ın Mesajlar uygulamasında yazılan metnin yanındaki kalem simgesine dokunarak, mesajlarının tonunu hedef alıcılarına uyacak şekilde zahmetsizce ayarlayabilir.

Özelliğe şu anda ABD'de bulunan ve Play Store'da Mesajlar beta programına kaydolan premium Google One aboneleri için öncelik verilmektedir. Bu seçici sunum, Google'ın aynı G/Ç etkinliğinde duyurulan ve yine ilk olarak Google One abonelerinin kullanımına sunulan yapay zeka tabanlı bir üretken arama olan Search Labs'ın beta sürümünü yakın zamanda piyasaya sürmesini takip ediyor.

Magic Compose hala beta aşamasında olsa da, 18 yaş ve üstü kullanıcılarla sınırlıdır. Ayrıca araç, ABD SIM kartlı Android telefonlarda (Android Go hariç) yalnızca İngilizce olarak öneriler sağlayabilir. Özelliğe erişmek için, kullanıcıların uygulama içindeki Ayarlar menüsünden etkinleştirmesi gerekir.

Kullanıcılar, yapay zeka özelliğini kullanarak son uçtan uca şifrelenmiş mesajlarından en fazla 20 tanesinin kilidinin açıldığını ve metin ve tonal öneri üretimi için Google'ın sunucularına gönderildiğini bilmelidir. Google'ın destek sayfasına göre, bu mesajlar metin oluşturmak için kullanıldıktan sonra şirket onları siliyor. Ek olarak, destek sayfasında ekler, sesli mesajlar ve resimler Google sunucularına gönderilmezken, resim altyazıları ve ses dökümlerinin iletilebileceği açıklığa kavuşturulur.

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