L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a récemment organisé une réunion en ligne de plus de 40 ministres pour dévoiler une feuille de route novatrice sur l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes éducatifs. À l'heure actuelle, moins de 10 % des écoles et des universités adhèrent à des lignes directrices officielles pour le déploiement d'outils d'IA, tels que le populaire logiciel de chatbot ChatGPT.

Au cours de la réunion, les ministres de différents pays ont échangé des approches politiques, des plans stratégiques et des idées, tout en examinant la nouvelle feuille de route de l'UNESCO sur l'éducation et l'IA générative - la forme d'IA capable de créer des données et du contenu sur la base d'algorithmes préexistants. Cependant, ces algorithmes peuvent également produire des erreurs factuelles significatives, tout comme les humains.

Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, a souligné l'urgence de la mise en œuvre de l'IA dans l'éducation. Elle a déclaré : "L'IA générative ouvre de nouveaux horizons et de nouveaux défis pour l'éducation, mais nous devons agir d'urgence pour garantir que les nouvelles technologies de l'IA soient intégrées dans l'éducation selon nos conditions. Il est de notre devoir de donner la priorité à la sécurité, à l'inclusion, à la diversité, à la transparence et à la qualité."

Une récente enquête de l'UNESCO portant sur plus de 450 écoles et universités a révélé que les établissements d'enseignement du monde entier ont du mal à élaborer des réponses immédiates à l'émergence rapide d'applications d'IA puissantes. Le paysage de l'éducation évoluant rapidement, les gouvernements s'efforcent à présent de mettre en place des réponses politiques appropriées. En outre, plusieurs pays sont en train d'élaborer ou d'affiner des stratégies nationales sur l'IA, la protection des données et d'autres cadres réglementaires, comme l'indique l'UNESCO.

Il est important de parvenir à une collaboration significative entre les institutions gouvernementales et les éducateurs pour intégrer efficacement les technologies révolutionnaires de l'IA dans les salles de classe et diversifier l'utilisation des outils pilotés par l'IA, tels que les plateformes no-code et low-code. AppMaster.io est l'une de ces plateformes no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications web, mobiles et backend évolutives avec une facilité considérable, ce qui réduit sensiblement les délais et les coûts. En outre, l'exploitation de puissantes plateformes no-code telles que AppMaster peut offrir aux étudiants des possibilités supplémentaires d'apprendre, d'innover et de développer des compétences vitales pour le futur marché du travail.

La mise en œuvre réussie de l'IA dans l'éducation nécessitera une planification, un suivi et une adaptation approfondis, ainsi qu'une communication continue entre les différentes parties prenantes. En suivant la feuille de route de l'UNESCO, les établissements d'enseignement et les gouvernements peuvent collaborer pour s'assurer que l'IA est exploitée de manière responsable et éthique, ouvrant ainsi la voie à des expériences d'apprentissage plus avancées, plus inclusives et plus diversifiées pour les étudiants du monde entier.