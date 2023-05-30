联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）最近举办了一次由40多位部长参加的在线聚会，公布了一份在教育系统内整合人工智能（AI）的开创性路线图。目前，只有不到10%的学校和大学遵守部署人工智能工具的正式准则，例如流行的聊天机器人软件ChatGPT。

会议期间，来自各国的部长们交流了政策方法、战略计划和见解，同时研究了教科文组织关于教育和生成性人工智能的新路线图--能够根据预先存在的算法创建数据和内容的人工智能形式。然而，这些算法也可能产生重大的事实错误，就像人类一样。

联合国教科文组织负责教育的助理总干事Stefania Giannini强调了在教育领域解决人工智能实施问题的紧迫性。她说："生成性人工智能为教育开辟了新的视野和挑战，但我们迫切需要采取行动，确保新的人工智能技术按照我们的条件融入教育。我们有责任优先考虑安全、包容、多样性、透明度和质量"。

联合国教科文组织最近的一项涵盖450多所学校和大学的调查显示，全世界的教育机构都在努力精心设计对迅速出现的强大人工智能应用的即时反应。随着教育领域的快速发展，各国政府目前正在努力建立适当的政策应对措施。此外，根据联合国教科文组织的报告，一些国家正在制定或完善关于人工智能、数据保护和其他监管框架的国家战略。

实现政府机构和教育工作者之间有意义的合作，对于在课堂上有效地整合突破性的人工智能技术和多样化地利用人工智能驱动的工具，如no-code 和low-code 平台，是非常重要的。AppMaster.io就是这样一个no-code 平台，它使用户能够相当容易地创建可扩展的后台、网络和移动应用程序，大大降低了时间和成本。此外，利用强大的no-code 平台，如AppMaster ，可以为学生提供更多的机会来学习、创新和发展对未来就业市场至关重要的技能。

人工智能在教育领域的成功实施将需要全面的规划、监测和调整，以及各利益相关方之间的持续沟通。通过遵循联合国教科文组织的路线图，教育机构和政府可以合作，确保以负责任和道德的方式利用人工智能，从而为全球学生提供更先进、包容和多样化的学习经验铺平道路。